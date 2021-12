El defensa de Santiago Wanderers, Daniel González, está en carpeta de Colo Colo y Universidad Católica de cara a la temporada 2022. Por ahora el Cacique tendría un paso adelante en la lucha por el pase del jugador de 19 años.

En conversación con Radio ADN, el zaguero se refirió a los rumores que lo acercan al estadio Monumental, tomándose con calma un posible fichaje en el Cacique.

“Ese tema lo está viendo mi representante, yo estoy enfocado en recuperarme bien, porque si no estoy al cien por ciento no voy a rendir. Eso es lo que más me importa hoy”, dijo González.

El joven futbolista agregó que “Colo Colo es un club grande, el popular del fútbol chileno, pero como digo lo está viendo mi representante”.

Respecto a la posibilidad de jugar a nivel continental en el máximo torneo de clubes el 2022, González manifestó que “es un sueño jugar la Copa Libertadores, de chico uno la ve en la tele. Jugar un Copa Libertadores ahora o en el futuro seria genial”.

Por último, Daniel González sentenció que “yo quiero proyectarme, competir. Lo que me interesa, veo el futuro futbolístico personal. Soy hincha de Wanderers, pero tengo que empezar a crecer y la edad en la que estoy es el momento. Si llega una oferta o algo que me convenga y sea beneficioso para mi futuro se tomará”.