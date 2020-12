Cristián Caamaño trata a Gustavo Quinteros de "caradura" por sus reclamos contra el VAR

La fotografía actual de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tiene a Colo Colo en el último lugar, con todas las alarmas encendidas de cara. Y la la lucha por la permanencia se da en todos los frentes, incluso la de las declaraciones.

Por eso, no llamó la atención que Gustavo Quinteros acusara la existencia de "algo raro y oscuro contra Colo Colo (...). Voy a recopilar todas las jugadas porque me tengo que defender. Voy a hablar con los dirigentes, hay que reunirse con la gente que maneja el VAR", lanzó.

Una declaración que para el comentarista de ESPN Chile y Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, tienen un segundo sentido muy evidente. Así lo reconoció en diálogo con La Redgoleta este lunes.

"Yo creo que Colo Colo está nervioso, Quinteros está preocupado. A diez fechas del final siguen colistas y él asume que a medida de que los rivales comiencen a ser más directos -porque tiene que jugar todavía con Coquimbo, O'Higgins, Iquique y la U de Conce, tres de ellos de visita y en las últimas fechas-, él entiende que se le viene muy complejo el panorama y que tendrá que aferrarse a muchas situaciones, tratando de condicionar al arbitraje, al VAR, a la ANFP", sentencia el periodista.

"Cuando yo escucho a (Gustavo) Quinteros decir que pasan cosas raras, realmente hay que ser caradura, hay que realmente no tener vergüenza para salir a reclamar. Lo único que podría discutir es una mano de (Raimundo) Rebolledo el otro día y no dijo nada del posible penal de (Julio) Barroso. Para mí, ninguno de los dos son penales", subraya el analista.

"Quinteros insiste en que a Colo colo se lo va a revisar al VAR. Pero, ¿en qué jugada en las últimas fechas ha ido al VAR el árbitro para perjudicar a Colo Colo. El único VAR favoreció a Colo Colo contra Huachipato, cuando se determinó una expulsión. Perfectamente esa jugada pasaba en silencio, o tarjeta amarilla para (Juan) Sánchez Sotelo, pero el árbitro fue a recomendación del VAR y lo expulsa", detalla el periodista.

A diez fechas del final del Campeonato Nacional, Colo Colo se mantiene en la última posición

De la misma manera, Caamaño asegura que el Cacique "tuvo varias ayudas anterioremente, con respecto al calendario. Se le programaban partidos cada siete u ocho días, en detrimento de otros clubes que tenían que jugar cada tres o cuatro días. Recuerdo aquel partido con Audax, tuvo una ventaja de días abismante con respecto a otros equipos", fustiga.

Por eso, pide más conciencia de lo que en realidad vive el Cacique. "Porque futbolísticamente, más allá de estos cuatro puntos, Colo Colo no es mejor que los rivales, no es superior y eso es lo que hay que exigirle a Colo Colo. Para ganar hay que ser mejor y eso no ha podido ocurrir. más allá del triunfo sobre Unión Española", complementa Caamaño.