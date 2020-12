Cóndor Rojas y sus dudas tras el regreso del Mago Valdivia: "No sé si puede ser el salvador de Colo Colo"

Colo Colo vive duros momentos institucionales y deportivos, por lo que el retorno de Jorge Valdivia al Monumental llegó como un bálsamo para los hinchas, que confían en que el Mago puede ayudarlos a repuntar. Roberto Rojas no está del todo de acuerdo con dicha apreciación.

Cóndor Rojas, histórico exarquero del Cacique, cree que los albos tienen una misióm complicadísima por delante, y no está convencido de que el talentoso diez sea la solución definitiva para zafar del descenso.

"No sé (Jorge Valdivia) si puede ser el salvador de Colo Colo, pero puede aportar desde la regularidad que alcance. Lo importante es que el equipo responda y que todos jueguen", comentó Rojas a La Cuarta.

Además, el otrora portero aconsejó al Mago Valdivia asegurando que lo que debe hacer "no es recuperar su mejor nivel futbolístico, sino entregar todo lo que esté a mano para sacar resultado".

Además, y al margen del tema de Valdivia en sí, Roberto Rojas se refirió al álgido momento deportivo de Colo Colo, mostrándose brutalmente honesto e incluso pesimista respecto del futuro albo:

"Lo tiene complicado. Me parece que de 14 partidos tiene que ganar siete. Está difícil", aseguró el Cóndor.

Además, el ex guardametas agregó: "yo sé lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Dicen: 'Ah, el próximo partido nos recuperamos' y no ocurre. 'Entonces en el otro' y no se recupera. Entonces te vas hundiendo y, cuando quedan tres o cuatro partidos, es tarde".