El Campeonato Nacional está por vivir uno de los partidos más importantes cuando Colo Colo reciba a Universidad Católica en el estadio Monumental con los dos primeros de la tabla enfrentándose en la lucha por el título y apenas separados por dos puntos, por lo que puede resultar decisivo.

En la previa del compromiso, desde la acera alba quien habló en conferencia de prensa fue el capitán Gabriel Suazo con foco en dos puntos de los que más se ha comentado en la previa, el arbitraje y la presencia de Fernando Zampedri con loz Cruzados. "El arbitraje es importante, pero no debe ser nuestro foco. No debemos pensar en si estará o no Zampedri, porque la UC no es un solo jugador", puntualizó.

Para el portador de la jineta del Cacique, que el delantero esté habilitado no cambia la preparación del encuentro. "Sabemos que Zampedri es un tremendo jugador, pero la UC no es Zampedri y si bien marca muchos goles, él no saca del centro. Hay un equipo atrás, se intenta asociar, siempre con un fútbol ofensivo y por eso mismo estamos tomando las medidas necesarias", indicó.

"Sabemos que enfrentamos a un equipo que hace buen fútbol y no solo de ahora, si no que a lo largo de varios campeonatos. Siempre intenta jugar y para eso nosotros estamos preparándonos. Nuestra idea es llevar nuestro juego ofensivo y contrarrestar las armas que tiene la UC", resaltó.

Suazo confía en el buen momento que está viviendo Colo Colo. "Esa confianza pasa por el trabajo, por la constancia, por lo que nos costó el año pasado, por lo unido que estamos tras lo vivido. Hay una confianza que quizás se transmite afuera, y esa confianza es trabajo, humildad y la idea es seguir por el mismo camino".