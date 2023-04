Jorge Valdivia advierte por el cambio Palacios por Gil: “Colo Colo pierde mucho en lo futbolístico”

El Mago afirmó que Quinteros está errado en su decisión de sacar al Leo Gil del equipo en este duelo ante Monagas por la Copa Libertadores 2023. “Con Palacios no sabemos, no lo hemos visto, contra la UC no fue alternativa, entonces es difícil”, declaró.