Maximiliano Falcón y la lucha por ser titular en Colo Colo: “Me tiene contento la competencia sana que tenemos”

Este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional y uno de los partidos más atractivos de la octava fecha será protagonizado por Colo Colo visitando a Huachipato, en el estadio CAP de Talcahuano.

Sin embargo, en la previa del encuentro Gustavo Quinteros tiene un verdadero dolor de cabeza, ya que cuenta con todos sus defensores habilitados para jugar y, por ende, deberá decidir quiénes conformarán la pareja de centrales: Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Daniel Gutiérrez o Emiliano Amor.

Ante esa complicación en la previa, el zaguero uruguayo enfrentó los micrófonos este martes, abordó la llegada de Amor y la “competencia sana” que tienen semana a semana por alcanzar una camiseta de estelar.

“Emiliano se ha sumado de buena manera, ha entrenado todos los días de buena manera, ha sumado mucho al equipo y lo que me tiene más contento es la competencia sana que tenemos. Después, el profe decide quién juega, pero todos damos lo mejor de cada uno para llegar bien al fin de semana”, mencionó sobre el tema.

Y al ser consultado si tiene alguna preferencia para jugar en la defensa, comentó que “he podido jugar solamente con Daniel por ahora, en un partido oficial. Más allá de los entrenamientos que no son lo mismo, solo he podido compartir con él, pero cualquiera de los otros compañeros que entrenan darán lo mejor de sí para complementarnos de la mejor manera”.

Finalmente, sobre el cotejo ante los Acereros, mencionó que “hemos tenido el tiempo suficiente para entrenar, viendo las virtudes del rival, donde hacerle daño. Tienen jugadores rápidos por fuera, pero debemos cubrirnos ahí y hacer nuestro juego. Nos sentimos bien, hemos entrenado de buena manera, quedan unos días y estamos bien por suerte”.

Recordemos que el partido entre Colo Colo y Huachipato está programado para este domingo a las 15:30 horas