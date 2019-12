Colo Colo se reúne hoy con su futuro 9: es extranjero y las alternativas se redujeron a dos

Colo Colo presentó a Leonardo Valencia como su cuarto refuerzo (tras Miguel Pinto, César Fuentes y Matías Fernández), pero no estuvo presente el gerente deportivo, Marcelo Espina.

¿El motivo? A esa hora se encontraba fuera de Chile negociando con la quinta incorporación: un centrodelantero que saldrá entre dos opciones, según reveló el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

"Viene Leo porque un 10 es fundamental en el esquema de nuestro entrenador. Ahora nos enfocamos a traer al 9. Es posible que llegue alguien más además del 9, no nos cerramos a nada. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a Marcelo Espina, no puede estar acá porque está en una reunión fuera del país con el 9. No sé, en alguna parte. Son dos opciones. Si no es uno, es el otro. Veamos qué nos trae el viejo pascuero para mañana", comentó el comerciante.

"Una vez que contratemos el 9, que esperamos que llegue muy pronto, nos sentaremos a conversar sobre el resto", profundizó.

Si bien Mosa no quiso decir dónde estaba Espina, éste se encuentra en Buenos Aires. Además, allá están algunas de las alternativas que barajan, como Lucas Passerini, Nicolás Blandi y Lucas Viatri.

Además, el timonel de la concesionaria que administra a los albos aplaudió lo realizado por el Calamar. "En la parte administración deportiva me atrevo a decir que es el mejor momento. Desde que llegué en 2011. El trabajo que ha hecho Marcelo Espina, con toda su gente, la comisión fútbol, nos mantiene al tanto. Su labor es muy, muy buena", meditó.

Finalmente, dijo que no están dispuestos a perder futbolistas, salvo que llegue una oferta seria e interesante. "No tenemos ninguna propuesta concreta, en la mesa, por ningún jugador de Colo Colo. Estamos armando un equipo tomando en cuenta que no se va a mover nadie. Sobre esa base hemos hecho las incorporaciones", remató.