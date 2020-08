Brayan Cortés enciende las alarmas en Colo Colo tras seguimiento de club español: "Llegaron ofertas"

Colo Colo sigue preparándose para lo que será su reestreno en el Campeonato Nacional, dando el puntapié inicial a la primera división del país con el partido entre el Cacique y Santiago Wanderers el próximo sábado 29 de agosto a las 13:30 horas en el estadio Monumental.

Hasta ahora ningún inconveniente mayor salvo algunas lesiones de futbolistas y un caso positivo de covid-19, lo que ya pasó a segundo plano con la noticia de que el fútbol volverá este fin de semana que viene en Chile.

Sin embargo en Marathon 5300 hay preocupación ante una oferta que recibió el portero titular Brayan Cortés, quien puede dejar Colo Colo para partir con 25 años al siempre anhelado fútbol europeo.

El Cadiz de España está interesado en el meta nacional y el mismo jugador confirmó el interés y ofertas. Recordemos que el Cadiz es uno de los equipos ascendidos a La Liga en esta nueva temporada.

"Supe que llegaron algunos llamados, pero eso lo ve mi representante, ellos están manejando ese tipo de informaciones. Más allá no me he metido mucho, estoy cien por ciento concentrado en Colo Colo", expresó a En Cancha.

Cadiz de España está interesado por el seleccionado nacional

Para finalizar agregó que, "me gustaría mucho, ojalá llegué la oportunidad de partir, cualquier jugador quiere jugar afuera, pero me lo tomo con tranquilidad, quiero andar bien acá en Colo Colo y ojalá jugar en el extranjero, esa es mi meta".