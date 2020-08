Miguel Pinto toma relevancia en Colo Colo: buscan renovarlo y Darío Melo puede salir a fin de año

El arco de Colo Colo comienza a moverse de cara al futuro. Si bien por ahora Brayan Cortés mantiene la titularidad indiscutida, pronto ese escenario podría comenzar a cambiar.

Y el nombre que toma fuerza dentro del camarín es el de Miguel Pinto. Tanto que, según informó Pauta de Juego de Radio Pauta, sería renovado por una temporada más de cara a 2021.

El que no correría la misma suerte es Darío Melo. El mundialista Sub 20 perdió piso tras la salida de Mario Salas y, al igual que Pinto, termina contrato a fin de año con Colo Colo. No obsttante, en Pedrero no ven de mayor utilidad tener tres porteros y “tapar” a los juveniles.

De paso, el futuro de Brayan Cortés puede cambiar, dado que el Cádiz de España está tras sus pasos y es uno de los valores exportables en Pedrero, algo que podría venir más que bien para hacer caja tras 10 meses para el olvido desde lo financiero tras el estallido social y la posterior situación sanitaria.

La experiencia y la tranquilidad: factores clave

Miguel Pinto firmó en Colo Colo a principios de 2020 y debutó en la Noche Alba, donde cambió pifias por aplausos rápidamente tras una actuación excepcional en el estadio Monumental, que le valió la aprobación de los hinchas del Cacique.

Miguel Pinto fue presentado en la Noche Alba y la rompió con una gran actuación. Además, ha impulsado la mejora de Brayan Cortés. | Foto: Guille Salazar

Si bien luego Cortés retomó el puesto con propiedad, su rendimiento subió tras la actuación de ese día de Pinto, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que está para aportar y para jugarse su opción de también ser estelar.

Además, el peso del mundialista se ha notado también fuera de la cancha, donde fue parte de la comisión negociadora con Blanco y Negro en conjunto con otros referentes. Si bien no se llegó a acuerdo, demostró su peso aunque no llevaba ni un año en Colo Colo.

A sus 37 años, además, no piensa en el retiro. “El hambre que tengo yo de ganar cosas quizás otros no lo tienen. Mientras yo tengas esas ganas de jugar, mientras sepa que soy un aporte, no un estorbo, seguiré”, manifestó a DaleAlbo hace unos días.

Asimismo, Pinto recalcó que “el físico me acompaña impecablemente, la cabeza también, ni se pasa por la mente hasta cuándo será. Eso lo voy a saber de forma inmediata, cuando uno pierde el gusto a muchas cosas, encuentras el piso duro, son cosas que te dicen ‘ayayay, parece que hay que dejarlo’, porque uno disfruta todo, los entrenamientos, cada ejercicio”.