El mensaje de Luciano Arriagada a Gustavo Quinteros: "Que busquen un 9 no me preocupa, estoy preparado para ser el delantero centro de Colo Colo"

Colo Colo logró su primera victoria del Campeonato Nacional el pasado sábado, cuando venció a Cobresal por 2-1 en El Salvador, con una buena actuación de Iván Morales, que marcó los dos tantos del Cacique.

El joven delantero se destapó y mandó un claro mensaje a Gustavo Quinteros, quien aún está buscando la opción de que fichen un atacante, con el argentino Favio Cabral aún como opción.

Con este panorama el ariete de 18 años Luciano Arriagada alzó la voz, porque indica que está capacitado para ser el 9 titular del cuadro albo, y no se complica porque el DT está buscando a un goleador en otro club.

"Yo estoy preparado para convertirme en el delantero centro de Colo Colo. Es para eso lo que trabajo día a día y es mi mayor objetivo a corto plazo. Lo que haga Colo Colo o que esté buscando a un nuevo 9 no me afecta, yo seguiré trabajando y enfocado para cuando me toque estar", dijo el juvenil a Mundo Cracks.

Arriagada jugando ante Everton - AgenciaUno

"Quiero ser un jugador importante para el equipo, conseguir todos los torneos que dispute el club y hacer muchos goles", agregó.

Arriagada, además, dijo estar contento porque Quinteros está ocupando a muchos jugadores de la cantera en el primer equipo de Colo Colo: "me pongo siempre muy feliz cuando compañeros con los que he compartido muchos años suman minutos, son titulares y lo hacen muy bien. Se lo merecen y tenemos la ventaja de que sabemos lo que es jugar por Colo Colo. Claro que me ilusiono, espero tener oportunidades este semestre y poder demostrar todas mis capacidades".

Por otra parte, Luciano Arriagada dijo que ve con buenos ojos salir a préstamo, en el caso que no tenga opciones de mostrarse en el elenco de Macul.

"Sé que soy joven aún, pero necesito tener minutos y agarrar experiencia para crecer. Si no los tengo, nunca lograré todos los objetivos. Debo ser paciente, pero no puedo esperar para siempre", analizó.