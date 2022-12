Colo Colo hace bastante tiempo que está en la búsqueda de nuevos talentos en Sudamérica que puedan explotar en el primer equipo albo. La grata experiencia vivida con el argentino Pablo Solari hacen que las ganas de repetir un fenómeno similar se concreten en el corto plazo.

Así es como en el Monumental llegaron posteriormente jóvenes promesas como el uruguayo Alan Saldivia (defensor central), el también charrúa Pablo da Silveira (volante), el boliviano Ervin Vaca (volante) y el argentino German Pared (defensor central).

A estos nombres hay que sumarle otro, el del peruano Cristian Flores, volante creativo de 17 años que estuvo cerca de un mes y medio en una pasantía en el Estadio Monumental.

En conversación con el sitio DaleAlbo, Flores no ocultó sus ganas de quedarse en Colo Colo, afirmando que “me gustó mucho estar ahí, me hablaron de todo y me gustaría quedarme. Walo, quien nos cuidaba, me aconsejó y me gustaría volver”.

Sobre lo que su experiencia en el Monumental, el joven jugador afirmó que “viví en Casa Alba y todos eran muy buenos. Compartí con Germán (Pared) y mi hermanito Ervin (Vaca) que compartimos habitación y ellos me apoyaban mucho”.

“Los dirigentes me vieron bien, jugué algunos partidos de práctica y dejó lo mejor de mí. Existe una posibilidad de que vuelva por lo que me dijo mi representante. Se van a reunir por zoom para ver en qué queda”, concluyó.

Cristian Flores puede jugar de volante creativo o extremo por la izquierda. Hoy se encuentra en su tierra natal y hace unas semanas fue llamado a un microciclo de la selección de Perú Sub 20, esto con miras al sudamericano de la categoría a realizarse en Colombia en enero y febrero del 2023.