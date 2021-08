Uno de los jugadores que ha tenido pocas oportunidades en el presente torneo en Colo Colo, ha sido el delantero Javier Parraguez. El jugador no ha sido considerado por el entrenador Gustavo Quinteros, e incluso, podría salir a préstamo.

Sin embargo, el jugador no quiere salir y manifestó su deseo de seguir. Incluso, envió un mensaje en su cuenta de Instagram a los dirigentes, quienes buscan un "9" que quiera llegar a Colo Colo, cuando en el club, ya tienen a uno en referencia a él.

Parragol se confesó con LUN e indicó que no quiero salir. Si dependiera de mí, no saldría nunca de Colo Colo, pero si tengo que salir a buscar una oportunidad, porque acá no me la están dando, salgo".

"No he sido tomado en cuenta, pero ahí estoy esperando tranquilo mi oportunidad, si no se da, no importa. Es cosa de gustos. Están optando por los jugadores que andan bien y qué le vas a hacer. Yo igual doy el ciento por ciento en los entrenamientos", agregó el delantero.

El delantero de 31 años también comentó como es su relación con el entrenador y expresó que "yo me llevo increíble con él, soy el único que le tira la talla. Sí, le he dicho que quiero jugar, pero no hemos tenido esa conversación, como que siento que se han olvidado de mí, pero igual los quiero. No importa, que nos vaya bien y salgamos campeones".

Finalmente, se refirió a lo que vivieron en la temporada pasada donde jugaron el partido por la permanencia y Parraguez, confesó que no lo pasó bien.

"Yo luché toda la vida por llegar acá y que mi sueño se fuera prácticamente a la mierda, me emociona. Iba a pasar a la historia como parte del peor plantel de Colo Colo y eso yo no lo quería. Gracias a dios, con mis compañeros sacamos la tarea adelante, pero fue dificilísimo".