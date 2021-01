Héctor Robles le presta ropa a Iván Morales: "Es fácil destruir a los futbolistas jóvenes"

Iván Morales ha tenido un tremendo repunte en Colo Colo. Luego que viviera un calvario con las lesiones, el joven delantero albo volvió a ayudar al plantel y levantar el rumbo de una campaña para el olvido, pero este lunes sumó una nueva polémica a su carrera.

El delantero fue denunciado por sus vecinos de Las Condes por realizar fiestas clandestinas en plena pandemia, lo que llevó a que el club le llamara la atención a la espera de lo que pase con las autoridades. De hecho, el alcalde Joaquín Lavín anunció también una querella contra el artillero, sumándole más problemas.

Y si bien lo ocurrido con el jugador ha generado una serie de cuestionamientos, hay algunos que le salieron a prestar ropa. Este lunes Héctor Robles conversó con Los Tenores de Radio ADN y explicó lo que puede estar pasando por la cabeza de Morales.

Iván Morales está en medio de la polémica por supuestas fiestas clandestinas en su casa. Foto: Agencia Uno

"Iván es un niño bueno, pero ha tenido muchas dificultades. Vive solo, no tiene apoyo paternal", lanzó el técnico antes de cuestionar a los críticos. "Es fácil destruir a los futbolistas jóvenes. Siento que los golpes como este lo van a hacer madurar".

Robles no solo analizó la polémica sino también el juego de Morales en el último tiempo. "Iván podría jugar en cualquier posición, pero me da la impresión que va mejor por fuera. No es su virtud jugar de espalda, tampoco es de un gran juego aéreo".

Finalmente insistió en que el proceso de crecimiento de los más jóvenes es mucho más lento en Chile. "Nuestros jugadores maduran más tarde. A los 20 yo tuve que enfrentar dos sudamericanos, donde no me fue bien en los resultados, pero ve jugadores fuertes y que están creciendo. A los 19 es muy difícil enfrentar a países potentes con jugadores maduros en todos sus aspectos".