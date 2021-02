Gustavo Quinteros y su fuerte autocrítica: "Debemos jugar para sumar"

Colo Colo y Deportes Iquique empataron en uno de los duelos claves en la lucha por evitar el descenso. Los albos no propusieron mucho, rescatando un valioso punto en el Tierra de Campeones, el que los mantiene lejos de los colistas, pero aún en riesgo.

El cacique saltó a la cancha perdido y con varios de sus jugadores muy lejos del rendimiento esperado para la instancia que se juega. Pero de todas formas les alcanzó para seguir respirando un poco más tranquilos a dos fechas del final.

Tras el encuentro, Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports y aseguró que "no fue un partido bien jugado, estuvimos mejor en el primer tiempo. Tuvimos situaciones, la mas clara de Matías... Y ellos también".

Colo Colo rescató un punto ante Deportes Iquique y sigue respirando tranquilo. Foto: Agencia Uno

"El segundo tiempo fue más de pelotazos, los nervios de luchar por tres puntos en una situación complicada hacen que no se pueda arriesgar demasiado, pero creo que fue justo el resultado. Ninguno fue superior al otro", agregó el técnico albo.

Quinteros asumió el mal planteamiento visto en la cancha y aseguró que ante Cobresal y O'Higgins deben ganar. "Todavía faltan dos finales, debemos jugar para sumar. Ojalá en el próximo lo hagamos para estar más tranquilos, el punto sirve si ganamos el siguiente".

Finalmente el estratega aprovechó de explicar la ausencia de Ignacio Jara, que asomaba como titular y no fue ni a la banca. "Él sufre de un problema lumbar que no lo deja entrenar o jugar. Hoy le dio un dolor muy grande y no pudo estar".