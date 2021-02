Gustavo Quinteros no se preocupa de los colistas: "No perdemos energía pensando en otros equipos, tenemos que ganar"

Luego del triunfo de Cobresal ante Coquimbo Unido, en Colo Colo respiran un poco más tranquilos. Los albos aún están en riesgo de disputar el partido de promoción, pero un triunfo este sábado ante Deportes Iquique podría darles el tanque de oxígeno que tanto esperan.

Pero pese a ello, el plantel y el cuerpo técnico del cacique no quiere pensar en sus rivales directos. Y es que al estar empatados en puntos con Audax Italiano y con todo el Campeonato Nacional al día, el equipo depende de sí mismo para evitar problemas con la B.

Este viernes Colo Colo emprendió el vuelo al norte para el crucial duelo con Deportes Iquique. Y en la llegada al aeropuerto de Santiago, Gustavo Quinteros habló en breve sobre lo que se viene.

Quinteros aseguró que no piensa en los rivales directos en la lucha por no descender. Foto: Agencia Uno

"Estamos muy bien. Estamos motivados, sabemos que es una nueva final y tenemos que ir a tratar de ganarla", aseguró el técnico del cacique, dejando en evidencia el optimismo que hay en la interna para enfrentar la recta final del torneo.

Quinteros no solo se quedó ahí, sino que aseguró que no está pendiente de lo que hagan los colistas en la pelea por salvarse de la B. "No perdemos energía pensando en otros equipos, tenemos que ganar nosotros y jugar bien".

Colo Colo se mide este sábado desde las 21:30 horas ante Deportes Iquique, donde un triunfo los dejaría muy cerca de salvarse de la B. Un duelo donde no solo están en juego los tres puntos, sino también el futuro del club la próxima temporada.