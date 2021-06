Gustavo Quinteros ironiza con la bronca de La Serena con Maximiliano Falcón y apunta alto con Colo Colo

Terminado el partido entre Colo Colo y Deportes La Serena, donde el Cacique se impuso por 2-0 con goles de Iván Morales de penal y Luciano Arriagada, el cuerpo técnico de la visita, donde ya habían sido expulsados un par de integrantes con Miguel Ponce incluido, se le fue encima a Maximiliano Falcón. Peluca se limitó a meter sus manos en el bolsillo mientras Pablo Lenci, uno de los ayudantes del Chueco, hasta lo tomó por el cuello.

¿Qué pasó? Según apuntó otro asistente de Ponce, Rodrigo Venegas, según su visión Falcón metió un balón al campo cuando iba a sacar Zacarías López, lo que provocó que se retrasara la jugada y entendían que todavía podían empatar, ya que aún iban 1-0 abajo. De todas formas, manifestó que el asunto quedó ahí y que se sobrereaccionó por el momento del partido y nada más.

Poco antes, Gustavo Quinteros fue consultado por TNT Sports y prefirió tomárselo con humor y esperar no tener más suspendidos. “No sé qué habrá pasado con el arquero que se acercó y algo dijo, no sé si Falcón le dijo algo. Yo les dije que no hablaran con el rival ni los árbitros, porque ante la mínima nos sacan 18 jugadores”, lanzó con una sonrisa el DT de Colo Colo.

Pasando al partido, Quinteros recalcó que “valoro el triunfo, fue merecido, trabajamos el partido con intensidad, con presión, no dejamos libertades en el fondo a La Serena, eso los desgastó, cometieron errores en la entrega de pases en la salida y generamos situaciones a partir de eso donde no tuvimos mucha precisión. Si no convertíamos antes. Estamos en una posición expectante, depende de nosotros, queremos estar ahí cerca de los de arriba para luchar en cualquier momento de igual a igual con los primeros y conseguir los objetivos trazados de acá a diciembre”.

“En otros partidos cometimos errores que, generalmente, no se cometen y hemos perdido puntos. Llegar tarde a una cobertura, juego aéreo, estar desordenados defensiva o tácticamente. Hemos mejorado mucho. Trabajamos mucho en el orden, en los centros de costado, en solucionar esos detalles que nos han hecho perder puntos. Estamos mucho más sólidos, los rivales generan muy poco. El equipo está firme, bien físicamente, presiona mucho y hemos ganado los dos últimos partidos porque los trabajamos desgastando al rival desde el comienzo y generando situaciones claras como para hacer incluso más goles. Hemos evolucionado mucho y nos queda mucho trabajo para así. Ojalá podamos seguir mejorando en todo sentido. Estoy contento con todos los muchachos, también con los que no les tocó jugar y van a participar en la Copa Chile, jugarán los que merezcan y estén preparados. Me gusta tener más de 11 titulares motivados”, abundó.

Asimismo, el DT de Colo Colo dijo que “al comienzo tuvimos inconvenientes que nos privaron de jugar con todos los jugadores. Hemos perdido puntos, deberíamos estar más arriba en la tabla. Tuvimos 18 jugadores encerrados 11 días, jugamos con un montón de chicos, volvimos y entrenamos un solo día, eso nos perjudicó mucho. Podríamos estar mucho mejor. Pero bueno, nos ha servido para valorar a los chicos también y sacar conclusiones. Algunos han demostrado que están para más y cada vez mejor. Es una etapa de transición de una temporada complicada, con muchos cambios de jugadores, con muchos chicos del club y a Solari, que cumplió recién 20 años. Tengo mucha confianza por cómo los veo que después del receso vamos a estar mejor. Vamos a tener un equipo aún más competitivo”.

Finalmente, analizó que “fue un partido trabado en el medio, ellos juegan con un pivot y tres volantes más, dos delanteros por el centro. Había mucho tránsito de jugadores en el centro del campo, fue trabado en el medio, con poco espacio para los dos, sobre todo en el primer tiempo. Después logramos encontrar los costados de Jaramillo, la espalda y generamos transiciones que pudimos terminar mejor si estábamos más precisos. Lo conseguimos al final. Morales pegó en el palo, Solari tuvo dos y el arquero tapó, que fue figura. Contentos, hemos ido de menos a más, desgastando al rival y lo conseguimos”.