Guarello demuele a Colo Colo y exige la renuncia inmediata de Espina: “Es una pillería ordinaria, debe tomar un taxi a su casa”

El partido entre Colo Colo y Antofagasta, que debió ser jugado este sábado a las 11:00 horas, fue suspendido luego de detectarse un caso de Covid-19 de última hora en un integrante de la delegación del Cacique viajó a Brasil para enfrentar a Athletico Paranaense por la Copa Libertadores.

Ante esto, el periodista de radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, fue categórico. “Si se tenían hoy a las 8 de mañana los exámenes del PCR, ¿por qué no se suspendió? Los resultados ya estaban. No tiene sentido. O el Minsal trabaja como el forro, porque ya sabemos cómo trabaja Colo Colo…. esto es un mamarracho. El Minsal tenía los resultados anoche, debía comunicarse inmediatamente con Colo Colo para avisar que había un caso positivo”, manifestó de entrada en la transmisión de dicha emisora.

“Hay clubes que están trabajando bien, que están trabajando en serio. Lo de Colo Colo es vergonzoso, la ANFP debe ponerse los pantalones y quitarle los tres puntos. Lo que es inaceptable es que hayan organizado todo para no jugar el partido y ahora ocupar la última bala, de decir que no jugamos el partido porque hay un contagiado”, profundizó.

Además, sentenció que Colo Colo buscaba esto. “Se salieron con la suya, es de esperar que la ANFP no avale esto. Antofagasta hizo todo bien, todos los protocolos, llegan al estadio y no los dejan entrar. Lo que corresponde que es Antofagasta entre a la cancha, entrenen y le pasen los tres puntos. No puedo creer lo que pasa Colo Colo. ¿Recuerdan un capítulo de ‘Los Simpsons’ donde al abuelo de le dicen ‘¿no te puedes humillar más?’, bueno, parece que en Colo Colo sí se pueden humillar todavía más”, disparó.

“Marcelo Espina debe renunciar ahora”



Prosiguiendo con su opinión, Guarello apuntó directamente al gerente deportivo del Cacique. “Lo de Colo Colo es una pillería ordinaria, que es inaceptable. El fútbol chileno no puede seguir así. Marcelo Espina debe renunciar ahora, no pude seguir en el club, ahora mismo debería estar tomando un taxi a su casa. Que Colo Colo no tuviese listas sus cosas para entrenar te dice algo. La tenían lista desde antes para no jugar. No tiene sentido. Es una vergüenza”, lanzó.

El partido entre Colo Colo con Antofagasta fue suspendido a última hora por un caso de Covid-19 positivo en el Cacique. | Foto: Agencia Uno

“Queda claro que, según el reglamento de la ANFP, que fue hecho en conjunto con el Minsal, no está contemplada la suspensión de un partido por un positivo. No está contemplado, la ANFP está violando su propio reglamento”, abundó.

Finalmente, el periodista recalcó que “lo que la ANFP hizo hoy es antirreglamentario, por más que Paula Daza haya llamado para no jugar. Colo Colo hizo todo lo posible por no jugar el partido, no lo jugaron, pero lo que es peor, por reglamento no correspondió suspender este partido. Así está el fútbol chileno”.