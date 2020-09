Gualberto Jara le mete corriente a la dirigencia de Colo Colo: “Me dieron su palabra y dijeron que seguía hasta diciembre”

Colo Colo empató con Unión La Calera y hasta puede quedar penúltimo en esta fecha del Campeonato Nacional si es que se dan algunos resultados. Pese a ello, Gualberto Jara dice seguir firme gracias al apoyo de su camarín.

“La principal fuerza que tengo es el apoyo, el respaldo y compromiso de los jugadores, que me demuestran en cada entrenamiento y partidos, pese a que no estamos en el nivel que pretendemos”, manifestó el paraguayo tras el compromiso.

“Pero también es justo reconocer que nos iremos encontrando el nivel en plena competencia por lo que hemos pasado. No hemos alcanzado ese equilibrio físico, por eso cuesta, pero tenemos la motivación y compromiso total de los jugadores”, profundizó.

Asimismo, aprovechó de meter algo de presión a la dirigencia de Blanco y Negro ante los rumores que, con cada vez más fuerza, apuntan a que Gustavo Quinteros vendrá a hacerse cargo de Colo Colo más temprano que tarde dados los resultados tras el receso.

“Me dijeron que estaba confirmado hasta diciembre y me dieron su palabra, estoy en eso abocado. El resto es ruido externo que no me preocupa”, sentenció recordándole a la alta mesa del Cacique lo que se manifestó en medio del receso con respecto al futuro de la banca alba.

“Mejoramos en actitud, dinámica, entrega y agresividad”



Sobre el compromiso ante los cementeros, Gualberto Jara dijo que “mejoramos primeramente en la actitud, entrega, dinámica y agresividad. En general en nuestro juego, pero nos falta. Hicimos un mejor partido y tuvimos opciones, seguiremos trabajando para superar esto”.

Asimismo, agregó que “es algo que tenemos que seguir trabajando, la idea es que, sobre todo por las bandas, tratemos de desequilibrar en ataque. Y tratar de tener el balón por el medio, distraer al rival, para luego romper por las bandas. Indudablemente por el medio no estamos teniendo la claridad ni paciencia. Perdemos pelotas y nos toma mal parados. Es lo principal a mejorar. Hoy algo lo conseguimos”.

Sobre Blandi, reflexionó que “Nico está trabajando bien, pero aún le falta su nivel, especialmente físico. Salió de una lesión y se está poniendo a punto futbolísticamente, ese es el problema en que prácticamente tiene poco trabajo de fútbol. Con el correr de los partidos y minutos irá mejorando”.

Colo Colo igualó ante Unión La Calera y sigue en el fondo del Campeonato Nacional. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, recalcó que lo del martes ante Peñarol “es un partido sumamente importante, estamos bien posicionados en Copa Libertadores. Es un rival difícil y será un partido diferente. Ya veremos cómo llevan mañana los jugadores para ver las recuperaciones y con quiénes vamos a contar. Es el partido más importante y tenemos las ganas de avanzar con un buen resultado. Estamos con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda”.