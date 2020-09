Esteban Paredes no está ni ahí con la ausencia de Johnny Herrera en el Superclásico: "Me da lo mismo, yo no juego ante él, juego ante la U"

El domingo a las 14:00 horas se juega una nueva versión del Superclásico del fútbol criollo, donde Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el estadio Nacional.

En dicho partido, obviamente, no estará el histórico arquero Johnny Herrera, quien se fue de la U para jugar durante 2020 con la camiseta de Everton.

Antes del juego, le preguntaron a Esteban Paredes en conferencia de prensa sobre la ausencia del ex meta azul, a lo que el goleador de los albos no le dio ninguna importancia, porque aseguró que él no se enfrenta ante un colega puntual, sino que ante todo el cuadro laico.

"Me da lo mismo. Yo no juego ante Johnny, juego ante la U. Por ahí puede haber una rivalidad por los goles que hice, pero juego ante la U", dijo con claridad el zurdo.

Esteban Paredes viene de marcarle un gol a Wanderers - AgenciaUno

Acerca del Superclásico agregó que: "nosotros nos enfocamos en jugar y entrenar. Hemos llegado varios años en desventaja, tanto en puntos como deportivamente, pero estos son partidos aparte. Uno siempre dice que estos son partidos de otra índole, la semana previa es especial y distinta".

Esteban Paredes quiere volver a anotar en un partido ante la U, que ahora contará con Fernando de Paul en la portería.