Para el ex futbolista y actual comentarista deportivo la recuperación de los casos de Covid-19 fueron fundamentales en dejar escapar la pelea por la corona, la que, por el momento, se va a San Carlos de Apoquindo.

Dante Poli duro con la campaña alba: "Para Colo Colo no salir campeón en este torneo es un fracaso"

La derrota de Colo Colo ante Unión Española en la penúltima fecha del Campeonato Nacional sigue dando que hablar, porque, al parecer, significó la lápida en las aspiraciones de ser campeón para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Algo que comparte el ex futbolista y actual comentarista deportivo en ESPN, Dante Poli, quien pone sobre la mesa los contagios de Covid-19 a la hora de analizar la pérdida de terreno que tuvo el Cacique.

“Es difícil separar el contexto pandemia y con todas las dificultades que han existido y evidentemente con el prejuicio de este partido frente a Audax Italiano. La Católica termina siendo brillante, desde el punto de vista que esto tampoco está resuelto, esto es fútbol y puede pasar de todo en la última fecha”, cuenta.

Para el ex defensor, lo que pasó sanitariamente en Macul fue un problema que pegó muy duro en el camarín: “Hoy me parece que, desde lo futbolístico, Colo Colo tuvo un bajón y se desmoronó. No logró recuperarse del daño que le causó esta mala fortuna de contagiarse y errores desde el protocolo”.

“Yo pensé que Quinteros lo podía hacer, pensé que iba a poder liderar aquello con todas las dificultades que tenía, menos entrenamientos, jugadores en la selección. Yo pensé que de alguna manera lo iba a lograr y se diluyó donde podría haber sacado algo más de categoría”, detalla Poli.

Por lo mismo, por todo lo que pasó en la temporada, donde los albos pasaron de ser los grandes favoritos a quedar fuera de la pelea por el título quedando una fecha por jugar, para el comentarista el análisis es negro.

“Creo que ha sido un buen año de Colo Colo, habla de la categoría y uno de los mejores entrenadores del fútbol chileno como es Quinteros, pero es un fracaso. Para Colo Colo no salir campeón en este torneo, es un fracaso porque logró posicionarse en esta recta final con la ventaja suficiente y no lo supo administrar”, cierra.