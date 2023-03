Colo Colo tiene al a vuelta de la esquina su debut en la Copa Libertadores 2023, enfrentando el próximo miércoles 5 de marzo desde las 22:00 (hora chilena) a Deportivo Pereira de Colombia en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

El cuadro cafetero jugará su primera edición del torneo en su historia, por lo que la esperanza de realizar una buena campaña e iniciar ganando ante el Cacique están a tope.

Así lo dejó en claro Carlos Ramírez, defensor y capitán del cuadro aurirojo, quien afirmó que “para mí es un reto y seguramente para mis compañeros también, creo que muchos pensarán que simplemente hay que disfrutar la participación y pasar desapercibidos, pero no”.

En es ese sentido el jugador declaró en torno al grupo que además comparten con Boca Juniors y Monagas que “en nuestra mente está el demostrar por qué nos ganamos el cupo, por qué fuimos campeones y yo creo que es un reto más que espeluznante para nosotros”.

“Cada día se demuestra más que no se gana de camiseta ni de nombre, simplemente esto es de hombres y son once contra once, independientemente de la ciudad, del país donde se juegue, adentro somos iguales”, concluyó el zaguero de 34 años.

Deportivo Pereira jugará esta Copa Libertadores en su calidad de campeón del Torneo Finalización 2022, trofeo que le permitió disputar su primera cita continental en la historia.