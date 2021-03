Brayan Cortés respalda a Gabriel Suazo como nuevo capitán de Colo Colo: "Es un buen líder y se respeta"

Colo Colo sigue trabajando en la temporada 2021, donde tendrá la obligación de borrar la pelea por el descenso peleando el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile. Sin embargo, los albos han tenido un debate inesperado de cara a la próxima campaña: el nuevo capitán.

Con la salida de Esteban Paredes y Julio Barroso, el cacique se quedó sin sus referentes en el plantel. Esto llevó a que, en el duelo con Universidad de Concepción, Gabriel Suazo fuera quien llevara la jineta. La situación podría repetirse en el torneo que viene, algo con lo que Brayan Cortés está muy de acuerdo.

En conferencia de prensa, el arquero del cacique se refirió a la capitanía y aseguró que ve en el volante a la persona indicada incluso por encima suyo. "La gente me ha demostrado cariño y se han dicho cosas, pero no es algo que yo responda, eso lo ven los compañeros. Gabriel Suazo es un buen líder, nuestro capitán y se respeta. Se hablan cosas afuera, pero la verdad es que estamos feliz con él. Hoy sólo me enfoco en lo mío y hacer las cosas bien".

Brayan Cortés aseguró que Gabriel Suazo puede llevar la jineta de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Los albos han tenido una intensa pretemporada, pero en la que ha quedado claro que no puede volver a pasar lo del campeonato anterior. "Tenemos un plantel muy bueno, muchos jóvenes con muchas ganas. Sabemos lo que vivimos la temporada pasada y no lo queremos repetir, pero estamos preparados para pelear nuestro objetivo de meternos en torneos internacionales, partir bien en la supercopa y toda la temporada que viene".

La Supercopa y el paro

El gran desafío que tendrá Colo Colo en el inicio de esta temporada será la Supercopa ante Universidad Católica, un encuentro clave y donde esperan dar el golpe. Para Cortés, es fundamental partir bien el año ganando el título.

"En lo personal, el primer objetivo es la Supercopa. Fue una campaña muy mala, de muchas presiones, emociones que la verdad cansan y no queremos volver a pasar lo mismo. Sabemos lo que no se puede repetir y creo que esta temporada va a ser muy buena, queremos clasificar a la Copa Libertadores, ser campeones y para eso hay que tener actitud y perseverancia", lanzó.

Sobre la UC, Cortés es claro y avisa que darán batalla. "Católica todos sabemos como juega, un gran rival y no será fácil. Los dos saldremos a ganar el partido, por nuestra parte tenemos un gran plantel y saldremos a pelear por ese objetivo".

Finalmente el arquero aseguró que la postura del plantel es respetar el paro del SIFUP, aunque la organización insista en jugar la Supercopa. "No me parece justo. Tengo compañeros y colegas en esa categoría y me parece que tiene que ser lo más justo posible, ellos luchan toda la temporada. Mientras no haya una solución de la ANFP seguiremos con el paro".

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.