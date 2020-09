El 1 a 1 de Colo Colo: Paredes salva las papas a los 40 años y el equipo no ofrece ninguna variante táctica

Colo Colo “rescató” un punto ante Universidad de Chile gracias al de siempre, Esteban Paredes, que a sus 40 años le sigue salvando situaciones a un Cacique que no muestra ninguna sorpresa o fondo futbolístico o variantes que le permitan encontrar soluciones en momentos complicados.

Así lo demostró, una vez más, en el segundo tiempo: tal como le pasó ante Santiago Wanderers, se fundió y sólo tuvo un cabezazo de Nicolás Blandi que erró de manera inexplicable debajo del arco.

Éste es el análisis de RedGol:

Brayan Cortés: Venía sólido hasta el gol de Gonzalo Espinoza, donde si bien estaba tapado, demostró estar más pendiente de la jugada que del balón que no siempre son lo mismo. El remate iba muy suave y no cabía dudas que había rebotado en alguien por su lenta reacción, pero no fue así.

Óscar Opazo: Se le vio mejor en lo poco que jugó como lateral izquierdo que todo el partido que hizo como lateral derecho, curiosamente. Algo “asfixiado”, cuando cambió de banda logró sacar un centro bastante peligroso para Blandi.

Julio Barroso: Tuvo un primer tiempo que acostumbra a hacer en clásicos, bastante simple pero efectivo para despejar. No pasó mayores zozobras.

Juan Manuel Insaurralde: Mejoró en algo con respecto a su discreto cometido ante Santiago Wanderers, sobre todo cuando la U tiró sólo balones por aire. Poco más.

Gabriel Suazo: Metió la buena pelota para Pablo Mouche que inició el gol de Esteban Paredes, aunque si bien es batallador, se “ataranta” y por ahí cargó la mano Universidad de Chile en más de una ocasión.

Carlos Carmona: Correcto en la marca, no lucieron tanto Montillo y Aránguiz aunque le faltó darle algo más de dinamismo al mediocampo.

César Fuentes: Corredor, voluntarioso, pero de características muy parecidas a las de Carmona, por lo que en esa zona faltó sorpresa.

Leonardo Valencia: Desconectado totalmente. En el rato que estuvo, Matías Fernández hizo más con las dos pelotas que metió a Blandi.

Esteban Paredes, lo "mejorcito" de Colo Colo gracias a otro gol en Superclásicos. | Foto: Agencia Uno

Marcos Bolados: Algunos chispazos, aunque aún lejos de aquel Bolados que la rompió a principios de año. Su velocidad, en este ritmo, igual hace alguna diferencia.

Esteban Paredes: Tuvo una y fue gol. A sus 40 años, sigue salvándole las papas a Colo Colo cuando está ahogado.

Pablo Mouche: Vivió intensamente el clásico, peleándose con medio mundo y algo más activo que ante Wanderers, pero aún lejos de su mejor versión.

(68’) Matías Fernández: En 22 minutos hizo más que Leonardo Valencia con la sola pelota que le metió a Nicolás Blandi. No fue mucho, pero al menos algo para las pretensiones albas. Eso sí, perdió la pelota que pudo ser el 2-1 de la U y que terminó en el achique de Brayan Cortés a Joaquín Larrivey.

(68’) Nicolás Blandi: Inexplicable el gol que se perdió debajo del arco. El tema para Colo Colo es la inversión que hizo en él que, supone, “asegurar” ese tipo de opciones.

(84’) Felipe Campos: Entró para un cambio táctico de Gualberto Jara que dejó en claro que le gustó el empate. Para “arroparse”.