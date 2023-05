Patricio Blanca e Iván Guerrero contestaron el llamado de RedGol para comentar el complicado presente de reclamos que se vive en el fútbol chileno y que, en el papel, choca con la realidad de Sudamérica. “Vimos a un equipo internacional como Boca, que se dedicó a jugar y a hacer su partido, no a reclamar”, afirmó Blanca.

Ex árbitros debaten el condoro de Maxi Falcón: “El jugador sudamericano es muy llorón y no tiene claro las reglas”

La derrota de Colo Colo ante Boca Juniors sigue en la cabeza de los hinchas albos, sobre todo por los errores infantiles que cometió el equipo dirigido por Gustavo Quinteros que, a la larga, se tradujo en el 2-0 en contra en el Estadio Monumental.

El inicio de la debacle alba comenzó con el grosero error de Maximiliano Falcón en una salida que terminó en el 2-0 para los Xeneizes. Segundos más tarde se iría expulsado Carlos Palacios por una torpe patada, redondeando minutos fatales para el Cacique.

Patricio Blanca e Iván Guerrero, dos reconocidos ex árbitros del fútbol chileno, contestaron el llamado de RedGol para comentar qué diantres está pasando con los contantes reclamos por parte de los jugadores y entrenadores de nuestro medio, algo que se vio ayer en el Monumental con el griterío de Quinteros durante el compromiso por algunas faltas no cobradas.

Blanca señaló a nuestro sitio que “en todos los países, sobre todo en Sudamérica, se ven este tipo de reclamos. No pasa solo en Chile y yo lo viví, pero acá se produce algo muy particular, que es reclamar cualquier cosa. Eso no es normal. Hay situaciones que son clara y evidentes en donde se nota que el árbitro está tomando una decisión correcta, y aún así, reclaman. Eso se ve mucho y se evidencia todavía más en pandemia, donde los reclamos de jugadores y entrenadores se escuchaban mucho”.

Por su parte Guerrero declaró que “es una constante del fútbol sudamericano. El jugador sudamericano es muy llorón y no tiene claro lo que son las reglas, entonces cualquier cosa que les parece una falta o les parece fuera de juego, te levantan la mano o te reclaman. Quieren usar las reglas a la pinta de ellos y eso no corresponden”.

“Generalmente no te cobran y te hacen los goles como el que le hicieron ayer a Colo Colo. Este es un mal endémico que lo han ido mejorando algunos países, pero Chile sigue atrasado, sobre todo con el ‘juegue juegue’, donde es una barbaridad la cantidad de faltas que no se cobran y que los jugadores todavía no entienden que no se las van a cobrar”, agregó Guerrero.

¿Se ve mejora a futuro? Blanca es optimista al afirmar que “creo que esto tiene un remedio y está mejorando. Esta comisión de arbitraje, con Roberto Tobar a la cabeza, no está tomando en cuenta estos reclamos. Dejan jugar y si un jugador no reclama, es porque no se subió a este barco y ellos mismo lo están entendiendo así”.

El 2-0 de Boca Juniors sobre Colo Colo:

Esta visión choca con la de Guerrero, quien sostiene que “el ‘juegue juegue’ no me parece una mejoría. Es peligroso porque todos los árbitros chilenos son muy jóvenes y sin tanta experiencia, algo clave para aplicar este método de dirigir partidos. Ya han pasado cosas graves por dirigir así, como en el Audax vs Católica donde echaron a cinco jugadores”.

“Si quieren mejorar y alargar el juego, den el tiempo agregado que corresponde en ambos tiempos del partido y ya está. Si no frenan el ‘juege juegue’ van a producir choques graves con los jugadores y entrenadores. No es la panacea que dicen”, añadió.

“Acá la responsabilidad es de todos, de los árbitros, de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Los árbitros fuimos muy tolerantes, y los jugadores con entrenadores no se ganaron nada. Nadie se vio beneficiado. Ahora vimos a un equipo internacional como Boca, que se dedicó a jugar y a hacer su partido, resolviéndolo táctica y técnicamente, y vimos al otro equipo que no lo logra, se frustra y empieza a elevar su nivel de agresividad y reclamo. Eso es lo que se vio en el Monumental”, concluyó Blanca al respecto.

El próximo encuentro de Colo Colo en esta Copa Libertadores 2023 será ante Monagas en Venezuela, pactado para el martes 23 de mayo a partir de las 18:00 (hora chilena) en el Estadio Monumental de Maturín.