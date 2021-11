El que fuera uno de los grandes refuerzos de Colo Colo para el 2021 y que se fue gracias a una baja cláusula de salida no goza de un buen presente en el Altay Spor.

¿Atento, Colo Colo? Martín Rodríguez pasa un mal momento en Turquía: no juega desde septiembre

Martín Rodríguez volvió a Colo Colo a principios de 2021 como uno de los grandes refuerzos pedidos por Gustavo Quinteros. No obstante, la negociación incluyó una baja cláusula de salida, la cual usó el equipo que maneja el destino del ex Huachipato para llevarlo a su primera aventura por Europa, en el fútbol de Turquía. Y así, a poco menos de un semestre de su retorno a Pedrero, firmó en el Altay Spor.

Pero el Tín no ha tenido el éxito deseado y lo pasa bastante mal: no fue tomado en cuenta ni para el banco de suplentes en los último ocho partidos, teniendo su última actuación el 17 de septiembre en el triunfo de su escuadra ante el Göztepe. Luego se lesionó y no volvió más, hasta ahora.

Y es que este domingo fue citado, pero vio desde el banco como el Altay Spor se inclinó por 3-1 ante el Adan Demirspor, a diferencia del también nacional César Pinares, quien fue titular en la zona creativa de su escuadra y está teniendo mayor continuidad.

El Altay Spor marcha en el puesto 11 de la Superliga de Turquía. ¿Hará esta situación deportiva reconsiderar su futuro a Martín Rodríguez y, eventualmente, tener un tercer regreso a Colo Colo?

Mientras, Colo Colo se prepara para las dos finales en el Campeonato Nacional, donde disputan la corona con Universidad Católica. El domingo 28, el Cacique enfrentará a Unión Española y el sábado 4 de diciembre visitará a Antofagasta, mientras que la UC recibirá a Huachipato y cerrará en Sausalito ante Everton.