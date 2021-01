Pablo Mouche dispara contra las críticas de los históricos: "Hablan como si uno nunca se pudiera equivocar"

Colo Colo está en una situación más que crítica en el Campeonato Nacional. Los albos se encuentran en el último lugar de la tabla, no juegan bien y se hunden cada vez más, acercándose a la Primera B a pasos agigantados por primera vez en su historia.

Históricos como Carlos Caszely, Claudio Borghi, Marcelo Barticciotto y otros han lanzado fuertes críticas al plantel por su falta de actitud para levantar al equipo, pensando en las grandes inversiones y el rótulo de "grande" que tiene el cacique.

Pablo Mouche, uno de los que ha aportado con goles, se refirió al momento que vive el club y lanzó un ácido dardo contra los referentes albos, a los que llamó a bajar el tono de sus palabras. "Obviamente tenemos autocrítica, que no lo hagamos público es otra cosa. No tenemos por qué salir a hablar todos los días o dar una entrevista cada dos días diciendo lo que hicimos mal o tenemos por mejorar. Nos tenemos que ocupar por corregir los errores en la semana, entrenar, trabajar duro, dar vuelta la situación", lanzó en conversación con el CDF.

Mouche le puso el pecho a las balas, reconoció el mal momento pero pidió unión para sacar adelante a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Fue ahí que el argentino le dio duro a los históricos. "A uno le molesta esa crítica destructiva del que fue jugador o técnico que dice las cosas sentado ahí, nunca tuvo un mal partido o le salieron mal las cosas, o una racha negativa. A veces escuchar hablar a gente y digo “Mierda, la carrera que tuvo este tipo que le fue siempre bien. Un crack, impresionante”. Como si uno nunca se pudiera equivocar, cuando somos los primeros que sabemos que nos equivocamos".

Ya hablando de lo ocurrido en la derrota ante Santiago Wanderers, Mouche fue sincero. "Uno intenta que no pasen estas cosas y menos en la situación que estamos, porque estamos en algo límite, complicado y estos golpes son aún más fuertes. Pero tienen que ser cortas las horas después de una derrota así, tenemos que poner cabeza fuerte, pensamiento positivo, con fe para seguir trabajando estos días previos al partido con Everton, que va a ser difícil. Hacer borrón y cuenta nueva para una revancha linda que podemos tener".

Su renovación, el bono y el superclásico

Mouche fue uno de los últimos en acordar su renovación con Colo Colo hasta el final del campeonato. Una situación que lo tuvo más que preocupado. "Fue un mes estresante, uno la pasa mal, con nervios e incertidumbre, esperando que las cosas se solucionen en un tiempo lógico y acorde a lo que un jugador necesita, que tiene que entrar a la cancha y estar pensando en lo que tiene que hacer, en jugar al fútbol y ayudar al equipo".

"Todo lo que pasó, todo lo que se dijo, todas las noticias falsa que se dijeron durante todo ese mes a uno le duelen, porque son cosas instaladas que a uno no lo benefician, que le tiran a la gente en contra. Todo este tiempo que uno intentó defender la camiseta, con momentos buenos y otros no tanto, pero siempre intentando hacer lo mejor para la camiseta. Desde el primer día dije que estaba muy feliz acá", agregó.

El jueves recién pasado, Aníbal Mosa puso punto final al "bono descenso", quedando descartado. En el plantel lo celebran y así lo explica Mouche. "Pienso que es lo correcto, que es la mejor decisión que se puede tomar en este momento. No hay mucho que agregar. En lo personal, no recibiría nunca un bono por salvarse del descenso en un club tan grande como Colo Colo. La decisión más correcta que se pudo tomar fue decir que no".

Finalmente el artillero argentino se refirió al Superclásico ante Universidad de Chile el próximo 17 de enero, un partido que a esta altura no le quita el sueño. "Son ocho finales y tenemos que pensar partido tras partido, no nos podemos dar el lujo de pensar en el clásico cuando queda más de una semana, tenemos dos partidos antes. Sería un irrespetuoso con el plantel, porque desde ayer y hoy que trabajamos el partido de Everton, así que prefiero meter la cabeza ahí, el foco en ese partido. Es una final más que nos jugamos y es super importante para nosotros".