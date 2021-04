Bolados se suma a las críticas contra Dudamel: “Tenemos la obligación de no realizar reuniones para evitar contagios”

Siguen las repercusiones por la reunión que sostuvo Rafael Dudamel con algunos futbolistas de Universidad de Chile en su hogar, en plena cuarentena por los altos casos de Covid-19, y que está siendo duramente criticada por los hinchas en redes sociales.

En ese contexto, en la conferencia de prensa de este jueves en Colo Colo fue consultado Marcos Bolados sobre el tema y el futbolista se sumó a las críticas contra el entrenador, recordándole que “todos debemos cuidarnos”.

“Creo que los jugadores estamos súper consciente de ello. Como grupo tenemos la obligación a estar bien, de no realizar reuniones para no contagiarse y no contagiar a los demás. Tenemos la obligación como grupo de no ir a ningún lado. Todos debemos cuidarnos”, mencionó el jugador.

Pero no fue el único, porque la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, condenó la situación por redes sociales: “Los permisos entregados al fútbol son para la práctica deportiva, no para reuniones en domicilios. Rechazamos lo realizado por el DT de Universidad de Chile”.

En la misma línea, complementó que “llamamos a respetar las medidas del Ministerio de Salud y a colaborar con el contexto: todos debemos ser un ejemplo para la ciudadanía”.

Por el momento, directivos de la ANFP y de la U no se han pronunciado sobre el tema, pero se espera que en las próximas horas o días puedan expresar su pensar sobre el tema y si Rafael Dudamel recibirá alguna sanción por el tema.