Quinteros confirma que Nicolás Blandi no sigue en Colo Colo: “Tiene intenciones de salir, de buscar un club para jugar”

En los últimos días agarró fuerza la inminente salida de Nicolás Blandi de Colo Colo, quien llegó con un gran cartel del fútbol argentino y con la difícil misión de reemplazar a Esteban Paredes. Sin embargo, las constantes lesiones lo llevaron a perder protagonismo y no ser considerado por Gustavo Quinteros.

En ese sentido, el técnico del Cacique conversó con Deportes en Agricultura sobre la situación del delantero trasandino y confirmó que se está trabajando en su partida. De hecho, reconoció que ya le están buscando reemplazante:

“Nicolás no pudo demostrar sus condiciones por distintos motivos, es algo particular a otros jugadores. Quizás él fichando en otro club puede volver a ser el jugador que fue, cambiar de aires y de ambiente le viene bien y pueda demostrar sus condiciones”, partió diciendo.

“Nosotros creemos que es lo mejor para él. Sabemos que tiene intenciones de salir, de buscar un club para volver a jugar. Nosotros aceptamos eso y, en el caso de que se marche, buscaremos un jugador para reemplazarlo y fortalecer esa línea”, agregó.

Al ser consultado por la opción de Maximiliano Cuadra, delantero de Racing que está siendo vinculado con el Popular, comentó que “nadie me lo ha ofrecido. Nosotros buscamos una característica específica de jugadores, nadie me habló de él y por el momento no lo tengo en cuanta”.

En la misma línea, complementó que “estamos mirando otras característica, esperemos encontrar dentro de un presupuesto lo mejor posible, fortalecer esa línea y apuntar al torneo local y la Copa Chile”.

“Se debe tener dos o tres jugadores de buen nivel en cada posición. Imagínate que pasa algo: alguna contractura, una expulsión y te quedas sin opciones. Además, Iván Morales puede compartir cancha con otro 9, él puede ser segundo atacante, puede jugar de extremo", mencionó.

"Además, recuerda que se nos fue Paredes, Blandi hace mucho tiempo que no juega, nosotros perdimos dos goleadores y necesitamos fortalecer líneas, porque queremos pelear el torneo, que pueda ganar la Copa Chile y preparar un equipo para la próxima temporada. Se debe pensar a mediano y largo plazo. Colo Colo se caracterizó siempre en tener experiencia en todas las líneas”, sentenció.