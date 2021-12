Cristián Caamaño arrasa contra el manejo sanitario de Colo Colo: "La gente no se puede comer el discurso que fue culpa de la Seremi"

El pasado domingo, Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante Unión Española en el estadio Monumental y con eso, sus aspiraciones al título del fútbol chileno parecen esfurmarce. Ya que, Universidad Católica ganó y reafirmó su liderato en el Campeonato Nacional a falta de una fecha.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros venía de realizar una fantástica temporada en el torneo nacional. Sin embargo, todo el buen rendimiento se empañó cuando al Cacique lo atacó el coronavirus y los contagios estrechos del plantel en más de una ocasión.

Una situación que no solo pegó fuerte en el desempeño del Popular, sino que también ha sido tema dentro del mundo deportivo. En ese sentido, en medio del programa Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño fue categórico en que los Albos no ha manejado bien la polémica.

“Yo no sé si en algún momento se hará una autocrítica pública por parte de Colo Colo, algo intentó hacer con nosotros, Daniel Morón la semana pasada cuando reconoció cierto relajo de parte del club”, lanzó en primera instancia el periodista.

Sin pelos en la lengua, expresó que el mismo conjunto de Pedreros sepultó sus aspiraciones a quedarse con el trofeo de Primera División. "Me parece que ya superado el trauma de haber perdido este campeonato que tenían en el bolsillo, porque lo de Colo Colo fue una farra”, agregó Caamaño.

Asimismo, fue más allá y llamó a los de Macul para que den la cara ante los hinchas por lo ocurrido en la interna del club con el tema sanitario. “Alguien tiene que salir a dar explicaciones. Me parece que la gente no se puede comer el discurso de que esto fue culpa de la Seremi, de la ANFP, de los contactos estrechos por coronavirus y los partidos que jugaron con juveniles”, afirmó.

Por otro lado, en relación a los dichos de Aníbal Mosa sobre realizar un sumario interno por los hechos acontecidos a raíz de los casos positivos, dijo que es una buena medida y también se deben sincerar sobre el manejo público de la situación. “Me parece excelente y eso también tiene que explicar Colo Colo por qué decidió en algún momento apuntar hacia otros lados para desviar la atención, cuando todos sabíamos que el principal responsable es el club”, aseguró el comunicador.

“Nadie pide cabezas, ni que salgan del equipo integrantes del área médica, pero me parece que tiene que haber una responsabilidad directa de quienes no supieron controlar estos contagio. Colo Colo, fue el único equipo que tuvo cuatro focos de contagio durante el año, eso no es normal”, Sentenció Cristián Caamaño.