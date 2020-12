Borghi festeja el regreso de Jorge Valdivia a Colo Colo: “Estoy contento de que haya venido a solucionar uno de los problemas”

Colo Colo está viviendo un complejo panorama futbolístico, pues marcha en el último lugar del Campeonato Nacional 2020 y está con claras opciones de perder la categoría y descender a la Primera B.

En ese sentido, Claudio Borghi, un histórico jugador y técnico del Cacique, conversó con Deportes en Agricultura sobre el difícil momento que vive el club y aseguró que tiene la “esperanza” de que los dirigidos por Gustavo Quinteros puedan salir de esta situación.

“Me preocupa que Colo Colo no pueda ganar dos partidos seguidos. Espero que los jugadores puedan revertir estos resultados. Sería muy malo si un club tan grande desciende”, mencionó.

“Si es por la tabla, es evidente que Colo Colo puede bajar. Pero uno tiene esperanzas de que el equipo puede mejorar (…) Quinteros está en una zona compleja. No sé si alguna vez ha estado así de cerca del descenso. Me imagino que es un nerviosismo muy grande”, agregó.

El volante tiene posibilidades de sumar minutos en el clásico ante Universidad Católica. (FOTO: Colo Colo)

Al ser consultado sobre la vuelta de Jorge Valdivia al Monumental, expresó que “es un jugador diferente en la creación. Estoy contento de que haya venido a solucionar uno de los problemas de Colo Colo”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre la hazaña de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana. “Hubiese sido muy interesante tener dos equipos chilenos en semifinales. Lo de Coquimbo es conmovedor por el esfuerzo del equipo y la alegría de toda la gente”.

Muerte de Diego Maradona

Además, tuvo comentarios sobre Diego Armando Maradona, con quien compartió en la selección argentina, y que remeció al mundo del fútbol por su sorpresiva muerte a los 60 años.

“Me golpeó muchísimo, más de lo que hubiese pensado. No tenía la suerte de ser su amigo, pero me conocía de muy jovencito porque veníamos del mismo club. Estuve un poco triste, porque estuvo lejano, no porque quise sino porque (Maradona) estaba cubierto de mucha gente. Hay un arrepentimiento de no haber estado más cercano o haber llamado en el momento y pensado más en mí que en él”, sostuvo.

“Nunca pensé que iba a ser tan noticioso. El hecho de haber sido su compañero no me da autoridad para hablar de su vida en general (…) Él era un hueón muy bueno no sólo para el fútbol sino para la vida misma. Maradona era un tipo bastante normal, compartí con él y era muy difícil ser Maradona, futbolísticamente no vi nada igual. Su muerte lo sentí como un familiar que se fue y no pude despedir”, sentenció.