Claudio Borghi critica a Marcelo Espina: "Lo hizo mal como entrenador y ahora lo hace mal como gerente"

La decisión que tomó el Directorio de Blanco y Negro de contratar un entrenador y remover a Gualberto Jara, el que había sido confirmado hasta fin de año.

Uno de los nombres que circuló, fue el de Claudio Borghi, actual comentarista de CDF y con un pasado exitoso en Colo Colo, sin embargo, el Bichi reiteró que mientras Aníbal Mosa siga presidiendo la concesionaria, es muy díficil que retorne a la banca alba.

“No es que yo no me anime, lo que yo no tengo son posibilidades. Y a partir de mis dichos, no me gustaría trabajar con Aníbal Mossa, porque es el principal problema que tiene Colo Colo es que está buscando un tapa agujero más que un entrenador”, aseguró en el programa Futuro FC.

Agregando que “creo que el que hace la diferencia es Mosa por su forma de actuar. Me dicen que es un gran jefe con las personas en el Monumental, pero el resto no me parece. Da un premio como derecho a la imagen y divide más al plantel. Colo Colo tiene que cambiar la forma”.

Y respecto a su posibilidad de legar al cacique, Borghi asegura que “mi nombre no lo manejen para nada. No tengo representante. Yo no he peleado con nadie. No depende de mí. Están buscando más un aliado que un técnico”.

Críticas a Marcelo Espina

El Bichi aprovechó de repasar al gerente deportivo Marcelo Espina, el que también ha sido un foco importante de crítica por su manejo en las diferentes crisis que ha vivido el equipo de Macul.

“Lo que si me extraña de Espina es que él lo hizo mal como técnico y ahora lo está haciendo mal como gerente técnico. No puede anunciar un entrenador que no tiene firma”, disparó.

Además, advirtió que "Espina sabe que si yo llegara al club él perdería mucho poder. Huevón no soy".