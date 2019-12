Claudio Borghi confirma la frustrada llegada de Hugo Droguett a Colo Colo: "Lo amenazaron"

La historia del frustrado arribo de Hugo Droguett a Colo Colo en 2006 es parte del archivo de las movidas más polémicas entre el Cacique y Universidad de Chile. Sin embargo, los detalles nunca han sido del todo aclarados.

El mismo zurdo reconoció a principios de año que nunca supo "por qué no se dio al final. Estaba mi representante y el club viendo eso. Yo he tenido que dar siempre las explicaciones y nunca tuve responsabilidad".

Sin embargo, Claudio Borghi confirmó uno de los mitos de ese entuerto. En su tribuna de Radio Futuro, el entrenador del cuadro albo en 2006 reconoció que una amenaza hizo que Droguett cerrara la puerta.

"Droguett estuvo en el vestuario de Colo Colo, en la Noche Alba, y dijo 'no, no puedo, me amenazaron'", reconoció el entrenador para sentenciar una leyenda llena de versiones.

La historia vuelve a la palestra después de que Miguel Pinto, ex capitán de Universidad de Chile, firmara como refuerzo en Colo Colo. Además los albos alistan la contratación de otro ex azul, Leonardo Valencia.