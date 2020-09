Christian Bravo le avisa a Peñarol: "Esteban Paredes es el jugador más peligroso de Colo Colo, no parece de 40"

Este martes, Colo Colo y Peñarol harán su reestreno en el Grupo C de la Copa Libertadores 2020, después de cinco meses de inactividad por la pandemia mundial del coronavirus.

El Cacique deberá levantar la cabeza tras su complejo momento en el Campeonato Nacional, y para ello, será fundamental quedarse con los tres puntos ante el Carbonero en el Estadio Monumental.

El Manya tampoco viene en su mejor momento, ya que hace un par de semanas, Diego Forlán fue despedido de la banca y en su reemplazo llegó Mario Saralegui. Sobre el encuentro, el delantero chileno de Peñarol, Christian Bravo, aseguró que ha dado información sobre los jugadores del Cacique.

"Me preguntan cómo son los jugadores, más que nada eso. Son todos jugadores con experiencia y ya están los videos y otras cosas que ayudan bastante a saber sobre el rival que enfrentamos", reconoció en conversación con La Tercera.

Además, sobre el mejor jugador del plantel albo, el Plancha no tiene dudas: "Para mí, Paredes es el más peligroso. Por algo es el goleador histórico y, bueno, a su edad no pareciera que la tiene. No parece de 40. Siempre digo que es un ejemplo. Esperemos que no nos haga ningún gol".

Selección chilena



Christian Bravo fue uno de los convocados por Reinaldo Rueda para la selección chilena en las fechas FIFA de fines de 2019. El delantero de Peñarol espera mantenerse en las nóminas de la Roja y se tiene fe para las clasificatorias.

"Con lo que he hecho, sí, me tengo fe. El profe es el que manda. Salga lo que salga, siempre voy a estar con la disposición positiva para apoyar a mi Selección. Siempre estaré disponible", admitió.

Por otro lado, el Plancha tuvo palabras para el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, jugadores con los que compartió en la última nómina de la Roja: "Solo diré que la prensa agranda mucho las cosas a veces, pero no me voy a referir a ese problema. Los referentes de la Selección son los indicados para hablar y yo todavía no he ganado nada ahí como para opinar del tema".