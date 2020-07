Carlos Caszely, máximo goleador de Colo Colo: "Esteban Paredes es un crack, pero no me va a pasar"

Esteban Paredes tiene otro récord en mente tras superar a Francisco Chamaco Valdés como el máximo goleador del fútbol chileno. El capitán de Colo Colo aspira a convertirse en el artillero histórico del Cacique.

Paredes registra 194 goles con la camiseta de Colo Colo, superado por Chamaco Valdés (205) y Carlos Caszely (208), el dueño de la marca hasta ahora.

“No me va a pasar, así de simple, yo no miento. Cuando estaba a tres goles de Chamaco dije que lo iba a superar, tres goles los hacía. Pero ahora está a 14 goles míos”, dijo Caszely al programa Las Historias de Florete en RedGol.

Agregó que “con la edad que tiene y estando seis meses sin jugar, su recuperación no va a ser la misma. Tendría que jugar un año y medio más. No seamos inocentes, yo sé que me dirán agrandado, pero es realidad. Paredes es un crack, nadie lo puede negar, pero le faltan 14 goles”.

Por otro lado se le consultó por la salida de Mario Salas. ¿Cuál fue el error del Comandante? “Yo creo que llegó demasiado agrandado. Llegó como la gran estrella y se le olvidó que las grandes estrellas son los jugadores. No es lo mismo estar en otro equipo que en Colo Colo. Creo que él llegó diciendo que mandaba en todo y me parece que ahí la cagó”.

Carlos Caszely y Esteban Paredes, históricos de Colo Colo.

Sentenció que “lo del camarín siempre se sabe. Un cabro de 18 años no puede tener los mismos beneficios que alguien de 35 años con cinco campeonatos. Hay que tener respeto por los que hacen algo por el deporte nacional, por el fútbol, cuando se pierde el respeto se pierde todo y eso creo que le pasó a Mario”.