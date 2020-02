Brayan Véjar respalda a Mario Salas: "Las cosas no se están dando como queremos, pero mala relación no hay"

Colo Colo sabe que ya no puede perder más terreno en el torneo nacional. Los albos saltan a la cancha este lunes para medirse ante Curicó Unido y quedarse con tres puntos que les ayuden a seguir con vida.

Brayan Véjar atendió a los medios el mediodía de este viernes y analizó la situación que atraviesa el cacique. "Es súper incómodo estar en la posición en la que estamos y es complicado. Ahora tenemos el lunes para acortar distancia, pero a nadie le gusta esto y queremos sacarlo adelante".

Además, el ex Palestino reveló que han tenido trabajos en caso de que se repitan los incidentes que vivieron ante la UC. "Ayer nos dieron un protocolo de seguridad y ya está todo conversado, pero ojalá no se vuelva a repetir lo del fin de semana".

"Este es nuestro trabajo, por eso queremos jugar. Si bien hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nico (Blandi), queremos seguir y no nos olvidamos de todo lo que está pasando afuera", agregó.

Véjar aprovechó la oportunidad para enfrentar las críticas al juego de Colo Colo y destacó que "no hemos sido regulares. Hemos tenido momentos muy buenos y momentos muy malos... Tenemos que tratar de tener el menor margen de error".

Finalmente, se refirió a los supuestos problemas en el camarín con el técnico del cacique. "No hay una mala relación con Mario Salas. Las cosas no se están dando como queremos y no hemos tenido la regularidad que queremos, pero mala relación no hay".