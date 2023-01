El ídolo albo aseguró que el lateral de Universidad Católica es la opción B si no llega Matías Catalán. Desde que llegó Ariel Holan, casi no ha sumado minutos.

Colo Colo sigue buscando sumar refuerzos para la temporada 2023 luego de perder a cuatro de sus piezas claves. En la defensa, el Cacique dejó partir a Gabriel Suazo y Óscar Opazo, por lo que debe mirar con urgencia variantes.

Por la izquierda logró asegurar el arribo de Erick Wiemberg, pero por la derecha todavía tiene que aclarar el panorama. Matías Catalán, de Talleres de Córdoba, es la carta que quiere Gustavo Quinteros. No obstante, hay otro nombre que puede transformarse en una de las bombas del mercado de pases: Raimundo Rebolledo.

El lateral de Universidad Católica ha tenido poco protagonismo desde el arribo de Ariel Holan y casi no sumó minutos en la segunda parte de la temporada 2022. Con un año de contrato por delante, los Cruzados necesitan definir su futuro y así poder recibir ganancias antes de que se vaya libre.

Quien se encargó se soltar la bomba fue Marcelo Barticciotto, quien en la última edición de Al Aire Libre en Cooperativa explicó la situación. "Yo creo que para el nivel que quiere Colo Colo, para elegir quizás sí, pero si tuviera que elegir uno como para ir a buscarlo no sé si hay en el fútbol chileno".

Tras ello, el ídolo albo explicó el interés por Raimundo Rebolledo. "No me lo dijo nadie de adentro de Colo Colo, porque si me lo hubiese dicho no lo digo por respeto. Por ejemplo, Daniel Morón es amigo mío y no hablamos de esas cosas, no le pregunto, él tampoco me dice, si me hubiese dicho algo tampoco lo digo por respeto".

"Un amigo mío que nos escucha y que sabe del tema me dijo que el lateral derecho que se está fijando Colo Colo y que podría llegar es el Catuto Rebolledo", dijo ante la sorpresa de todos.

Pero eso no fue lo único, ya que explicó por qué puede pasar de la UC al Cacique. "No es descabellado, en Católica no tiene lugar, es un jugador interesante, fue titular mucho tiempo y lo tuvo Gustavo Quinteros cuando dirigió a Católica, tiene experiencia, no me parece descabellado y habrá que ver si se da".

Catuto había sido una de las figuras de Universidad Católica tiempo atrás, pero desde que regresó Ariel Holan perdió protagonismo. Ahora, con un año de contrato por cumplir y sin ser considerado ni en el amistoso con Talleres de este lunes, analiza el partir.

Colo Colo puede darle a Raimundo Rebolledo la oportunidad de jugar Copa Libertadores y de defender al vigente campeón del fútbol chileno. Con 25 años, tendrá una gran decisión que tomar y así saber si deja al club que lo vio nacer.

Revisa los números de Raimundo Rebolledo en el Campeonato Nacional 2022