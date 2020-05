Arturo Vidal cuenta por qué eligió el número 23 en su camiseta: "Me dejaron fuera del equipo"

Arturo Vidal conversó largo y tendido por Instagram con el animador Mario Velasco y en uno de estos pasajes, el King contó porque utilizó la camiseta número 23 en la mayoría de los equipos donde jugó.

"Una anécdota de niños. No sé si en la Sub 15 o sub 16, cuando estaba inscrito en Colo Colo, pero llevaba dos años solo entrenando con mis compañeros. En ese tiempo éramos 23 compañeros, hicieron dos equipos y como yo no estaba metido tanto en el equipo, el entrenador me dejó afuera", comenzó contando Vidal.

El volante asegura que esto le ayudó mucho. "Me empecé a mentalizar, a preparar, a hacer cosas que los otros no estaban haciendo para marcar diferencias y meterse en el grupo. Tenían que sacar jugadores de esa serie y yo era el 23", relata.

Y eligió este número para siempre. "Me quedó grabado por eso, porque con esfuerzo, seis meses después me metí en el equipo y no paré nunca más, gracias a dios. Yo creo que me salvé (de que me cortaran) porque Dios es grande, porque mi familia rezaba todo el tiempo, creo que tuve mucha suerte y eso me permite saber lo que soy y de donde vengo. Aunque me critiquen, la gente que me conoce sabe que ha sido un camino largo", cerró