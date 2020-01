Aníbal Mosa le contesta fuerte a Jorge Valdivia tras sus dichos a Espina y Harold: "Me pareció una falta de respeto"

Jorge Valdivia le tiró con todo a Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina, tratándolos de "ratas" luego de sus dichos una vez consumada la salida del Mago de Colo Colo.

Ante esto, Aníbal Mosa no se quedó callado y le contestó. "Me pareció una falta de respeto, pero es un tema pasado (...) No entiendo su molestia, para nada", lanzó tras la clasificación del Cacique a la final de la Copa Chile.

Además, y para cerrar, el comerciante dijo que "dimos vuelta la página, le deseamos que le vaya bien, es un jugador muy talentoso".

Valdivia se fue a Morelia y, según recalcaron en Pedrero, se debió a diferencias con el dinero que quería percibir el 10, mientras que el volante reclama que ni siquiera hubo negociación.