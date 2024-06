Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica están en la mira del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por diversas reclamos de sus hinchas respecto a los abonos. Ahora, los tres grandes del fútbol chileno enfrentan una fiscalización del organismo público.

A través de un comunicado, Sernac informó que inició “una serie de acciones de fiscalización dirigidas a Azul Azul, Cruzados y Blanco y Negro con el objetivo de indagar en las cláusulas y el contenido de los contratos de adhesión de abonados de fútbol con sus hinchas”.

La fiscalización responde a “una serie de reclamos que ha recibido el Servicio en diversas denuncias de incumplimientos. De hecho, de los 1.306 reclamos relacionados con temáticas de fútbol entre 2023 y junio de 2024, un 32.77% se relaciona a los abonos que ofrecen las S.A.D.P. de los clubes”.

La principal queja de los hinchas son con prestaciones asociadas al contrato con los clubes y que no se estarían cumpliendo. Un hincha de la U, por ejemplo, reclamó al Sernac porque no pudo canjear su entrada de abonado porque “vendieron mi entrada, pese a haberla pagado por un año”.

Un hincha de U. de Chile denunció que vendieron su abono | Photosport

“Ya es molesto tener que canjear algo que compras por el año, pero ya vender mi entrada es derechamente un robo. Esto colmó mi paciencia, el trato a los abonados es realmente vergonzoso, no hay nadie a quien llamar, no te contestan los correos, no hay ninguna facilidad de ningún tipo”, agregó.

Los reclamos de los abonados de Colo Colo, la U y la U. Católica

Los reclamos no solamente corresponden a la temporada 2024. Un hincha de Colo Colo, abonado en 2023, reclamó al Sernac que no ha podido acceder a las entradas compensatorias que se le prometieron para este año por la suspensión de partidos. “Nunca recibí respuesta”, acusa.

Un hincha de la UC, por otro lado, denunció que “Cruzados vendió abonos para partidos a jugarse en el Santa Laura, sin embargo, varios de ellos se han realizado en recinto y ciudad distinta, siendo el último de ellos ante Huachipato en Rancagua (mayo de 2023)”, expone.

Los principales reclamos son con Colo Colo (275). Después sigue Universidad de Chile (112) y Universidad Católica (16). Sernac emanó un oficio a los tres clubes para recabar antecedentes sobre los contratos de abonos, con tal de confirmar si es que existieron incumplimientos a las normativas.

Además, Sernac indicó que “se abordarán los diversos reclamos de consumidores que indican que sus ‘asientos’ son revendidos al no ser canjeados y no reciben ningún tipo de regalía por aquello”. Además, se buscará “una variante relativa a la entrega de información veraz y oportuna”, ya que varios reclamos apuntan a desconocimiento de cuándo pueden usar el abono o no.

Una vez finalizado el proceso indagatorio a las tres Sociedades Anónimas Deportivas, Sernac no descarta acciones de índole colectiva u otro tipo de procedimientos en caso de encontrarse irregularidades.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.