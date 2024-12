El fútbol está lleno de momentos que pudieron convertirse en grandes historias, pero que el destino o la vida, lo impidió. Es lo que puede decir Sebastián Roco y su fallida llegada a River Plate.

En la década del 2000, el jugador formado en Unión San Felipe se hizo un nombre en el fútbol nacional. Con la camiseta de Santiago Wanderers logró llegar a la selección chilena e incluso disputó la Copa América de Venezuela 2007. También, pudo haber llegado a un gigante.

El problema que le impidió a Sebastián Roco llegar a River Plate

Tras jugar la Copa Libertadores con Audax Italiano en el año 2008, Roco dio el salto al fútbol argentino con la camiseta de Gimnasia de Jujuy. Poco a poco comenzó a mostrar toda su fiereza como central, lo cual llamó la atención de un gigante de Buenos Aires.

“Yo estaba en un muy buen momento en Argentina. Me lleva Omar Labruna e hice un torneo la puta madre los primeros seis meses. Era uno de mis mejores momentos, venía de la selección, de la Copa América. No era fácil llegar al fútbol argentino en ese entonces”, comenzó explicando Roco en Radio La Metro.

Sebastián Roco era reconocido por ser un defensor de mucho carácter. Imagen: Photosport.

El buen nivel que alcanzó con los jujeños, hizo que River Plate comenzará a seguir los pasos del central chileno. La negociación iba bien encaminada, por una grave lesión impidió finalmente el traspaso de Sebastián Roco a los Millonarios.

“El papá de Omar es ídolo de River Plate (Ángel Labruna). Última fecha y me dice que estaba la posibilidad, ‘te recomendé’ y estuvimos muy cerca de River. La última fecha contra Racing, me corto el cruzado posterior. Salí en ambulancia llorando no solo por la lesión, sino que por la posibilidad que era cierta. Bueno ahora le di la posibilidad a Paulo Díaz”, comentó entre risas el excentral.

“Después me vine a Chile a recuperar, volví a México (su pase era de Necaxa) y allá me llama don Nelson (Acosta). ‘Troncomovil, vente a jugar conmigo a Everton'”, cerró el ahora retirado futbolista. Roco jugó en los años siguientes en Cobreloa, U. de Concepción, Unión San Felipe y se retiró en Melipilla el 2018.