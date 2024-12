Es una comuna que brilla por su constante impulso al deporte, siendo, por ejemplo, sede del golf en los últimos Juegos Panamericanos. Pero la oferta en La Reina es mucho más amplia que ese deporte. Por ello, la Corporación Municipal de esa comuna, a cargo del ex entrenador y actual comentarista de TNT Sports Chile, Juvenal Olmos, organizó una nueva versión de su “Gala del Deporte La Reina 2024”.

Esta vez, la cita fue en el Centro Cultural Vicente Bianchi, donde se congregaron destacados exponentes deportivos como Óscar Wirth, Fernando ‘Nano’ Díaz o Leopoldo ‘Polo’ Vallejos, todos ex arqueros, pues la velada tenía un invitado especial: el ex golero de la selección chilena de fútbol Claudio Bravo, quien sería reconocido por ser un espejo para tantos deportistas reininos, independiente de su disciplina.

A la cita asistieron destacados exponentes locales como la seleccionada nacional de Lucha Olímpica, Javiera Miranda, el también seleccionado de vóleibol, Benjamine Saavedra o la gimnasta rítmica Antonia Gallegos, quienes fueron reconocidos y becados como impulsores de la actividad deportiva local, en una velada que también premió a dirigentes reininos destacados, patrocinadores y funcionarios de la Corporación.

Eso sí, los reconocimientos más destacados de la tarde fueron para la “Actividad Deportiva Nacional” y recayó en la representante de kickboxing, campeona sudamericana, panamericana y continental y que obtuvo recientemente en el campeonato mundial en España, la reinina Anhay Díaz, mientras que a nivel de aporte al impulso trasversal del deporte se reconoció al ex capitán y portero de la selección chilena, Claudio Bravo.

La alegría de Claudio Bravo

“Es muy emocionante y me lleva a reflexionar del camino recorrido. Agradezco mucho al alcalde Palacios y al municipio por el reconocimiento y por tamaña invitación. Este tipo de cosas sirve mucho para los deportistas jóvenes, vi a muchos que de seguro recibían su primer homenaje y eso les ayuda mucho en el impulso para lo que les viene en materia deportiva”, contó el ex capitán de la Roja.

“Desde este lado me toca contar mi historia de vida y superación para llegar a lugares insospechados. Me llevo un recuerdo increíble a casa y me voy muy contento, de verdad este premio ocupará un lugar muy destacado en mi hogar”, aseveró Bravo.

Juvenal Olmos dijo presente

Esa misma alegría la mostró el Alcalde de la Reina, José Manuel Palacios. “Nos pone muy contentos ver cómo en nuestra comuna la pasión del deporte convoca. Lo hemos visto en los eventos y también en esta gala donde premiamos a los mejores y también el esfuerzo de deportistas, profesores y también de destacados exponentes chilenos a nivel nacional e internacional”, dijo el edil.

Otro de los que se mostró su emoción por la cita fue Juvenal Olmos. “Agradezco el interés de toda la comunidad deportiva por acompañarnos y por relevar el deporte desde lo profesional hasta lo más amateur, todos unidos por una pasión que contagia. Creemos que relevando el esfuerzo anual de ellos podemos contagiar a más gente de todas las edades a hacer deporte y el entusiasmo y convocatoria de esta gala es comprobar que vamos en la línea correcta”, afirmó el ex futbolista.