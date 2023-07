El descanso en el fútbol chileno llega a su fin y los hinchas celebran que volverán a ver a sus equipos en acción, algo que también festejan con todo en la Primera B.

Tras un largo tiempo sin partidos en los torneos criollos, donde solo Copa Chile animó a los fanáticos de la pelotita, ahora el campeonato de ascenso vuelve para arrancar su segunda rueda con la fecha 17 y definir la ardua lucha en la tabla de posiciones.

Primera B inicia su segunda rueda

Este viernes 7 de julio Deportes Iquique y San Marcos de Arica chocarán desde las 20:30 horas para dar inicio a la segunda mitad del torneo de Primera B, donde además empezará a definirse los puestos para ascender y descender.

Deportes La Serena y San Luis de Quillota son los punteros del torneo con 31 y 30 puntos respectivamente, por lo que sus duelos son vitales para seguir ganando y mantenerse arriba. Los Papayeros visitan a Wanderers en Valparaíso, y los Canarios visitan a Santiago Morning.

La decimoséptima jornada comienza el viernes 7 y termina el domingo 9, donde ocho duelos animarán la tan esperada vuelta a la acción del fútbol chileno.

Programación fecha 17

VIERNES 7 DE JULIO

Deportes Iquique vs San Marcos de Arica / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones de Iquique

SÁBADO 8 DE JULIO

Santiago Wanderers vs Deportes La Serena / 12:30 horas / Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Deportes Puerto Montt vs Universidad de Concepción / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt

Unión San Felipe vs Barnechea / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

DOMINGO 9 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Cobreloa / 12:30 horas / Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta

Deportes Recoleta vs Deportes Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de Recoleta

Rangers vs Deportes Santa Cruz / 15:00 horas / Estadio Fiscal de Talca

Santiago Morning vs San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio por confirmar

Tabla de posiciones