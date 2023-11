Martes de emociones encontradas en Rancagua: Pedro Pablo Hernández anunció que se retira del fútbol y cuelga los botines en O’Higgins al final de la presente temporada. Quedan dos fechas y serán los últimos partidos del Tucu con la camiseta celeste para decir adiós a su carrera.

En rueda de prensa en el Monasterio Celeste, el Tucu Hernández manifestó que “me llena mucho el corazón saber que he podido llegar a la gente de acá y poder brindarles como jugador y persona. Eso es lo más importante”.

“Como saben, tantas noches hablando con mi familia, es una decisión que venía pensando hace tiempo, le he comunicado al club la decisión de cerrar mi carrera futbolística acá en O’Higgins. Agradecido por el respeto y de toda la gente de Rancagua y Chile. Siempre sentí su apoyo”, añadió.

Muy emocionado, y con la voz quebrada de tanto en tanto, agregó que “es una decisión personal que venía pensando. Estoy muy agradecido de O’Higgins. Pasé un mal momento después de la lesión y me abrieron otra vez las puertas para estar acá y sentirme de nuevo jugador. Dije que si volvía a Chile, el único club en el que jugaría sería en O’Higgins”.

“Ahora como hincha quiero que al club le vaya de la mejor manera, y que a los chicos que quedan les vaya bien. Estoy muy ilusionado”, complementó el mediocampista.

Agradecimiento total y mutuo

También manifestó que “soy un hombre de palabra. Siempre dije que me quería retirar en un club que me lo ha dado todo. O’Higgins es mi hogar y un equipo que quiero mucho. Me hizo crecer como futbolista y como persona, y me dio la posibilidad de estar en una selección en la que me sentí parte de una gran generación. Para mí eso va a ser inolvidable”.

Entre medio de la conferencia, apareció el plantel de O’Higgins para ovacionar a su capitán. Además, el club compartió un video con momentos claves del Tucu en los rancagüinos. Se va un ídolo de los celestes y el amor es mutuo. Se retira un campeón de América con la selección chilena y junto al plantel celeste cerró la conferencia con un tradicional “Ohí ohí, ra ra”.

El video dedicado por O’Higgins al Tucu Hernández

¿Qué registro deja Pedro Pablo Hernández con la selección chilena?

Con La Roja, Pedro Pablo Hernández fue campeón de la Copa América Centenario 2016 con tres partidos. Además, fue subcampeón de Copa Confederaciones 2017 y participó en las Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018 y la Copa América 2019.

¿En qué equipos jugó Pedro Pablo Hernández?

El tuco Hernández defendió las camisetas de Atlético Tucumán, Racing de Montevideo, Defensor Sporting, DC United, Argentinos Juniors, O’Higgins en dos períodos, Celta de Vigo e Independiente. Con los celestes fue campeón de Primera División 2013 y de la Supercopa de Chile 2014.