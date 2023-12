Una vez finalizado el Campeonato Nacional, los rumores y movimientos del Mercado de Pases 2024 ya comenzaron a rondar a los equipos de Primera División. Mientras algunos jugadores se van de vacaciones, otros definen su futuro de cara a la siguiente temporada.

Los equipos ya proyectan lo que será la pretemporada y el regreso a los entrenamientos, donde algunos buscarán revancha de lo hecho en el 2023 y otros, intentarán repetir las buenas campañas. Los clubes clasificados a copas internacionales, como Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino, tienen presión extra. Otros como Universidad de Chile, que quedaron en deuda, deben renovar muchas cosas.

Si bien no hay fichajes confirmados todavía, poco a poco comienza a moverse el mercado con salidas de los clubes y movimientos en las bancas. El Campeonato Nacional 2024 regresará en el mes de febrero, por lo que hay bastante tiempo para buscar jugadores. Las grúas del fútbol chileno están en alerta y acá te contamos los cupos disponibles a la hora de contratar nuevos futbolistas.

¿Cuántos futbolistas se pueden fichar en el Mercado de Pases 2024?

En este periodo no hay límite en cuanto a contrataciones, por lo que los clubes pueden firmar a todos los jugadores que estimen convenientes. En otros mercados en años anteriores, los equipos tenían un cupo máximo, pero ahora ya no es así.

¿Cuántos extranjeros pueden haber por plantel?

Si bien todavía no se han establecido las bases del torneo 2024, lo más probable es que se mantengan los cupos de cinco extranjeros por plantel.

Las bajas confirmadas

Colo Colo todavía está a la espera de disputar la final de Copa Chile ante Magallanes, por lo cual no se han registrado novedades en el Estadio Monumental más allá de la continuidad o no de Gustavo Quinteros. Universidad de Chile y Universidad Católica ya cerraron su 2023 de manera deportiva, por lo cual en ambos clubes ya apuntan al 2024, para lo cual ya le mostraron la puerta de salida a algunos jugadores que no estuvieron a la altura durante el último año.

En la U ya estaba confirmada la salida de Mauricio Pellegrino y esta semana fue la oportunidad de dos jugadores más: Nery Domínguez y Franco Lobos. El argentino llegó como figura desde Racing y si bien no tuvo un mal rendimiento, las lesiones no le permitieron tener regularidad. El delantero por su parte nunca pudo ganarse un puesto, además de también sufrir problemas físicos que lo alejaron de la titularidad. A ellos se les podría sumar Yonathan Andía o Luis Casanova, quien todavía no renueva.

Universidad Católica ratificó a Nicolás Núñez como su entrenador en la siguiente temporada. De esta manera, puede trabajar con mayores certezas de cara a lo que es la conformación del plantel. En este escenario, ya se confirmó la salida de Guillermo Burdisso y Byron Nieto. En cuanto a llegadas, José María Buljubasich anunció que Sebastián Pérez regresará de su préstamo en Unión Española. Con eso, quedaría en duda la continuidad de Nicolás Peranic.