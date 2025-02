La historia del mohicano de Arturo Vidal: “Es para dar miedo, me recordaba a…”

Arturo Vidal y el mohicano vienen en pack. Todo en uno. El look que ha caracterizado al chileno a lo largo de su carrera se hizo conocido en todo el mundo y es una marca registrada del King.

Una idea que plasmó por primera vez en el Sudamericano Sub 20 del 2007, cuando se hizo ese look en Paraguay. El apodo “Celia Punk” nació debido a aquello, el que luego cambió a King.

El peinado lo acompañó después en Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, Inter y Flamengo, volviendo a Colo Colo con su “mohica” característica el año pasado.

La idea del mohicano de Vidal

Arturo Vidal manifestó que ese peinado lo tuvo en mente desde el 2002, cuando miró con 15 años el Mundial de Corea-Japón y encontró un jugador que inspiraba respeto en los adversarios.

Vidal y su clásico corte de pelo

En una entrevista con el diario L’Equipe que realizó hace algunos años, comentó el origen de su peinado. “Mi cresta (mohicano) es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub-20 en el 2007″, contó a pesar de que en el Sudamericano ya lo había estrenado de forma más desordenado.

“Me recordaba a un jugador alemán con cresta que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo súper agresivo, que daba miedo al adversario”, confesó en relación a Christian Ziege, ex lateral del Bayern Munich, Milan y Liverpool, entre otros equipos, que fue subcampeón del mundo.

Ziege fue quien inspiró el mohicano de Vidal

Vidal aseguró que “quería hacer algo parecido y me creé un personaje”, algo que le resultó de buena manera pues hasta el día de hoy mantiene ese peinado muy particular.

El fin del mohicano de Vidal

Arturo Vidal asegura que el mohicano tiene fecha de vencimiento y será al momento del retiro. “Yo creo que no seguiré con este corte”, sostuvo hace algún tiempo.

“Lo voy a cambiar, porque después tengo que cambiar un poco mi look, ahora lo uso porque soy futbolista. Es una chapa que tengo de toda la vida, pero después ya me cambia, después es diferente mi forma de ver el fútbol“, cerró el King Vidal.