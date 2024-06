Juan Cristóbal Guarello volvió a la carga con dardos para el Rumpy, el famoso “Chacotero Sentimental”. El periodista y el locutor radial ya habían protagonizado un round mediático a mediados de septiembre pasado, cuando King Kong criticó duramente la película El Conde, una comedia de vampiros sobre el dictador Augusto Pinochet.

Ahora todo partió por una publicación de Roberto Artiagoitia en redes sociales. El Rumpy mostró un ránking de las radios más escuchadas, con Radio Corazón en el primer lugar (donde el conductor radial tiene su programa), y repasó a Guarello.

“Aquí están las radios más escuchadas hoy, para que no les cuenten cuentos ni a los de adentro ni a los de afuera. ¡Corazón número uno con una distancia considerable! Biobío y sus mentiras es la cuarta, la Agricultura de Guarello ni aparece en las 10 . ¡Saludos!”, manifestó el Rumpy.

En el programa La Hora de King Kong, la respuesta de JCG no se hizo esperar: “el que se subió al poni fue el Rumpy… que dijo ‘la Radio Agricultura de Guarello’. Soy panelista de un programa de deportes, tres horas a la semana. Puta el Rumpy, hueón”, dijo el periodista.

Guarello incluso imitó al Rumpy

Agrega: “es que tú cachai, po… el programa del Rumpy ha evolucionado a través del tiempo. Cada vez que tú quieres saber algo importante pones Radio Corazón. Cuando te quieres informar y pensar, ah… pones Radio Corazón”.

“Saludos a Radio Corazón. Chan. Yo nunca la he escuchado. El Rumpy, hueón. ‘Oye, nosotros somos numero uno’ (imitándolo). Tranquilo cabro, ahora falta que te encuentren lindos los cuadros, que pintas bien. (…) La corneteada que le pegó a los hermanitos Larraín para hacer una peliculita. ¡Son tan mierdas!”, sentenció Guarello.

El antecedente

Cabe recordar que hace unos meses, y ante las críticas de JCG a El Conde, el Rumpy había manifestado que “así estamos, el youtuber Guarello, convertido en un Villegas sin medios, le dice al director que viene de ganar un premio en Venecia lo que tiene que filmar… la media perso. ¡La pasada por Radio Agricultura los deja parejitos!”.

“Siempre que veo a esos influencers hablar solos desde sus casas, como si fuera importante, me pasa que me pierdo, me da pena, una mascota le solucionaría eso tan fácil… levantar mierda de perro hace bien”, había concluido.