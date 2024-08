Joaquín Montecinos pegó la vuelta a nuestro fútbol chileno tras dos años y medio algo amargos en México. El atacante defenderá ahora la camiseta de O’Higgins, club que apostó por su talento a pesar de estar varios meses sin jugar por una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

En charla con LUN, el jugador de 28 años comentó sus sensaciones en esta vuelta a Chile, asegurando que “creo que en toda mi etapa en México, aparte del resultado en la cancha que no fue tan positivo, fui una persona feliz y viví la experiencia a concho. Soy un tipo que soñó siempre con salir al extranjero”.

“No puedo ser un mal agradecido. Tampoco soy el jugador más talentoso del mundo para decir que me fue mal por culpa de este, este y este otro. Al contrario, tengo mi autocrítica. Sé por qué sucedieron algunas cosas. Trato de tomar esa experiencia y mejorarla”, agregó.

En ese sentido, Joaco aseguró que “yo no tengo resuelta mi vida. La gente a veces piensa que me fui a México a puro ganar plata, pero no es así. Yo fui a México porque quería seguir evolucionando. Siempre tuve la idea de jugar en Europa y la sigo sosteniendo”.

“Voy a trabajar para eso… Todos los desafíos han sido para seguir avanzando. No lo hago para retroceder. Eso es súper importante. Somos humanos, tenemos sentimientos, momentos buenos, malos, más o menos, felices, muy buenos y es parte de la vida. Todos tenemos esas cosas”, añadió.

Joaquín Montecinos se está poniendo a punto antes de debutar con los celestes. | Foto: O’Higgins.

Para cerrar, el nacido en Barranquilla afirmó que “necesito retomar mi nivel y eso será sobre la base de mucha confianza y respaldo. Tampoco será de la noche a la mañana. Lo importante será relanzar mi carrera”.

Montecinos jugó 54 partidos en sus dos años y medios en el fútbol mexicano entre el Tijuana (40 encuentros) y Querétaro (14). Anotó cinco goles y entregó tres asistencias (todos en los Xolos). ¿Podrá mejorar estos números en O’Higgins?

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.