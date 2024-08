La expectación está puesta esta mañana en el Centro de Justicia, donde Jorge Valdivia y Maite Orsini se ven las caras con Daniela Aránguiz para llegar a un acuerdo judicial.

Esto luego de una denuncia por injurias graves y publicidad de parte de Maite Orsini, quien decidió llevar uno de los grandes escándalos de la farándula nacional a los tribunales.

Por lo mismo, antes de las 9 de la mañana llegaron ambas partes al recinto ubicado en la comuna de Santiago, donde todos los medios de televisión han estado en cadena nacional siguiendo los pasos.

Fue primero Jorge Valdivia, quien llegó acompañando a Orsini, además su abogado, quien expresó que era momento de terminar con este tipo de delitos por redes sociales.

“Estoy en mi calidad de ciudadana, víctima de un delito grave que ha sido minimizado, lo relevante hoy es que, sea cual sea el resultado de este proceso búsqueda de este proceso, nadie merece ser humillado en su esfera laboral y personal. Sobre el caso lo verá mi abogado”, explicó Orsini.

Los detalles

Uno de los puntos relevantes de esta querella fue el episodio donde Daniela Aránguiz publicó una fotografía de la ropa interior de la diputada, además de un medicamento, exponiendo una situación íntima.

“Planteamos la posibilidad de acuerdo, la que no quiso acuerdo es la autora del delito, la imputada, la querellada. No quiso conversar con nosotros. No tenía concepto económico, era que dijera que no se iba a acercar más a la víctima, ni siquiera que pidiera perdón. Esa es falta de conciencia y que no comprende la ilegalidad de los actos”, precisó el abogado de Orsini.

Daniela Aránguiz fue la última en llegar a los tribunales, donde precisó que daría declaraciones tras el juicio, donde, según Chilevisión, una de sus testigos sería su propia hija.

Dentro de la querella hay fotografías, correos electrónicos con declaraciones, desde el mail de Jorge Valdivia, además respaldo de medios de comunicación donde Aránguiz emplaza a Orsini con situaciones graves.

