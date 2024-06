Jaime García da una cátedra tras épica clasificación de Wanderers: "Me gusta el buen fútbol, no el pelotazo"

Jaime García logró una hazaña con Wanderers tras eliminar a Universidad Católica de Copa Chile, al empatar 2-2 en el partido de vuelta gracias a dos anotaciones conseguidas sobre el final del partido.

El entrenador de los caturros se mostró orgulloso de lo conseguido por sus jugadores. “Hasta el último podríamos haber dicho ‘vamos a penales’ con el 2-1, pero apuramos porque sentimos que Católica bajó al final por el desgaste que hizo”, comentó.

Agregó luego el estratega que “nosotros somos un equipo combativo, de no jugar al pelotazo, de tener un sello que nos identifique”, lo que analizó profundamente.

“Lo mío es ir hacia arriba y llegar con buen fútbol al área rival. Con el pelotazo vas a ganar un partido de repente, pero no vas a llegar al objetivo que quieres. Por eso no me gusta. Son pasos que damos, pero con tranquilidad, a pesar de que le empatamos a un equipo tremendo”, sentenció.

Jaime García aplaudió a los jugadores de Wanderers tras ganarle a la UC en Copa Chile

Jaime García tiene el objetivo claro

Esta clasificación en Copa Chile no lo saca de la meta de este año, que es conseguir el ascenso a Primera División. “Dimos vuelta el marcador y dimos señales de cómo debemos jugar en el campeonato que realmente nos interesa”, comentó.

Hay que estar calmados, tranquilos, no hemos ganado absolutamente nada y debemos buscar cómo salir del fondo”, sostuvo por el 12° puesto en que marcha en Primera B.

Finalmente destacó a sus jugadores. “Ellos se han dejado entrenar, creo que reflejan lo que yo soy como persona, que hay que darle todo hasta el último minuto y que no hay que bajar los brazos”, detalló García