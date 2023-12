El viernes 8 de diciembre fue un día especial para los hinchas de Huachipato. Ese día lograron la hazaña y se convirtieron en campeones del fútbol chileno por tercera vez en su historia luego de derrotar por 2-0 a Audax Italiano, mientras Cobresal caía por 1-0 ante Unión Española.

Un fanático que dijo presente en el estadio CAP, sin embargo, debió salir del recinto deportivo en ambulancia, ya que lamentablemente sufrió un accidente cerebro vascular en las tribunas. No todo fue felicidad para las huestes acereras, ya que Juan Asencio Jara finalmente falleció este jueves 14 de diciembre.

La tristeza de la institución fue inmediata. En horas de la mañana de este viernes, Huachipato dio las condolencias públicas a su familia. “Que el Señor conceda paz y consuelo a la familia de don Juan Antonio Asencio Jara, ante su triste y lamentable partida. Huachipato extiende sus sinceras condolencias a la familia y amigos, QEPD”, comentaron en redes sociales.

La Corporación Los Acereros también se despidió del fanático. “Mandamos nuestras fuerzas y condolencias a toda la familia afectada. Talcahuano tiene una nueva estrella desde el cielo”, afirmaron.

Los fanáticos del cuadro acerero no hicieron esperar su más sentido pésame a los cercanos del hincha que falleció esta semana. Sin embargo, no solamente se limitaron a desearle un pacífico descanso eterno, sino que le exigieron al club un sentido homenaje para su fanático.

“Que la tribuna lleve su nombre, el hombre viajó y lo dio todo en la cancha, mis condolencias a su familia”, comentó @ericksaitam en Instagram. La cuenta de hinchas Los Acereros le escribió al usuario en apoyo que están de acuerdo con dicha idea. “Tribuna Juan Asencio”, señalaron.

Otro fanático, cuyo nombre es Sidei, le pidió a Huachipato el mismo homenaje. “Un abrazo gigante a la familia, la tribuna debe llevar su nombre, tremendo hincha. Huachipato tiene una nueva gran estrella en el cielo, mis condolencias, siempre serás recordado por esta familia don Juan, gracias por tanta pasión”, afirmó.

Ariel Sanhueza solicitó “que en paz descanse y coincido con la gente, debería llevar su nombre la tribuna por todo lo que pasó”; mientras tanto, @zaturnbars.ph acompañó la petición: “deberían conmemorar su memoria siempre en CAP”.

Por ahora, Huachipato no se ha manifestado respecto a la solicitud de los fanáticos acereros. De todos modos, no se descarta que llegue este especial homenaje al hincha que falleció en las tribunas luego de ser campeones por tercera vez y no pudo ver presencialmente este nuevo título.

